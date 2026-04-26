元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が25日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自身が周囲に気を使わせていることを自認した。

今週のゲストは2週続けて、ラジオパーソナリティーのジェーン・スー。スーは元TBSアナウンサーの堀井美香と一緒に田中の誕生日会を企画。食事を決める際、健康面や食材面でいろいろと悩んだと明かした。結局は中華料理のフカヒレにしたという。

田中はスーがお店決めに奔走した話を聞き「私って気を使わせてるなってすごい思ったの」とポツリ。スーからは「それでいいんじゃないですか、それで」とフォローが入った。

田中は続けて「でもさ、だからあまり食事も行かないっていうか。みんな私と食事ってなると『どうする？』ってなっちゃう」と説明。スーからは「だから、『私、そんなことないのに』っていうのをやめろ。私は面倒臭くて、非常にうるさいですっていう…それで自認するしかない」と助言された。

番組公式Xには田中とジェーン・スーのツーショット写真が公開されている。