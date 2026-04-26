元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が25日放送された日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」に出演。一部食べ放題しゃぶしゃぶ店の肉が「薄すぎる」などとして画像とともにSNSで拡散され、論議を呼んだ件について私見を述べた。

忖度なしの本音で1週間のニュースをぶった斬る、ことがコンセプトの番組。一茂は「僕もこれ、批判している人たち間違っていると思います。これ、2つの観点から言うと、薄くて怒ってたんでしょ？ （肉を）3枚か4枚重ねればいいじゃん。食い放題なんだから。何怒ってるんだか、まったく俺は分からない」とバッサリ斬った。

さらに「2番目に、今、イラン戦争有事の時に、食料までも石油由来商品で、つまり送料がかかるわけだから。豚が来るにはトラックに乗ってきて。日本はエネルギー自給率15％、食料自給率30％台…諸外国に文句言えないような状況なんですよ。だからそんな中ね、“豚がね、あるじゃん、まだ薄くても”と。で、美味しいんでしょ？ たまに薄くなったぐらいでぎゃあぎゃあ言うなと。出されたものを美味しく食べなさい。文句言わないで。文句言えなくなるかもしれないよ。あれで十分だという時代が来るかもしれないよ。お門違いなご批判だと思います」とイラン情勢をめぐるエネルギー危機にもからめつつ、強い語調で述べた。