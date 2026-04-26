元乃木坂46高山一実、9年前のディズニーショット公開「ずっと変わらず可愛い」「あどけなくて尊い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/26】元乃木坂46の高山一実が4月24日、自身のInstagramを更新。9年前の東京ディズニーシーでのショットを公開した。
【写真】32歳元乃木坂人気メン「透明感すごい」9年前のディズニーショット
高山は「前にディズニーシー行った時の写真 9年前のも発掘」とコメントし、写真を投稿。2017年11月のショットでは、友人とともにダッフィー＆フレンズのキャラクターのカチューシャを付け、笑顔を見せている。ほかにも、ツインテールのヘアスタイルでダッフィーやシェリーメイなどダッフィー＆フレンズのキャラクターがズラリと並んだカチューシャをつけ、友人たちと楽しんでいる過去ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「ずっと変わらず可愛い」「ツインテール尊い」「楽しそうで癒された」「透明感すごい」「あどけなくて尊い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元乃木坂人気メン「透明感すごい」9年前のディズニーショット
◆高山一実、9年前のディズニーショット公開
高山は「前にディズニーシー行った時の写真 9年前のも発掘」とコメントし、写真を投稿。2017年11月のショットでは、友人とともにダッフィー＆フレンズのキャラクターのカチューシャを付け、笑顔を見せている。ほかにも、ツインテールのヘアスタイルでダッフィーやシェリーメイなどダッフィー＆フレンズのキャラクターがズラリと並んだカチューシャをつけ、友人たちと楽しんでいる過去ショットも公開している。
◆高山一実の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ずっと変わらず可愛い」「ツインテール尊い」「楽しそうで癒された」「透明感すごい」「あどけなくて尊い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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