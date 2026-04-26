エドセル・コルセア - 1958年

このエドセル・コルセアには、ある物語が秘められている。ドン・ウォラーさんによると、この車両の元オーナーは自分の孫に「おじいちゃんのエドセル」の修復を任せたことがあるそうだ。孫は分解作業を始めものの、すぐに陸軍に入隊し、そのまま戻ってくることはなかったという。車両は部分的に分解されたまま最終的にウォラー・オートパーツに流れ着き、1973年頃からここに保管されている。

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元々は4バレルキャブレター付きの大排気量V8エンジンを搭載し、パワーステアリング、パワーブレーキ、さらには電動ワイパーまで装備していた。クラシックカーの多くは機械的な故障ではなく、ちょっとした運命のいたずらによって、このようなジャンクヤードにたどり着く。そんなことを改めて思い起こさせる1台だ。



エドセル・コルセア - 1958年

フォード・テンポ

1980年代後半のフォード・テンポだが、なんとも哀れな最期だ。ぶつけられ、酷使され、部品を一部剥ぎ取られただけでも十分ひどいのに、今ではこの敷地に住み着いたラマたちの糞の山に半分埋もれているようだ。新車当時のテンポは、信頼性の高いフォードのコンパクトファミリーセダンであり、2000年代初頭まで米国の道路でよく見かける存在だった。もし元のオーナーが今の姿を見たら、一体どう思うだろうか。



フォード・テンポ

プリムス・ベルベディア - 1960年

この1960年式プリムス・ベルベディアは、1974年からドン・ウォラーさんの所有下にある。ウォラーさんはしばらく運転した後、この場所に駐車し、それ以来動かしていない。V8エンジンと3速マニュアル・トランスミッションを搭載し、当初はプッシュボタン式ラジオが装備されていた。エアクリーナーが欠けているものの、ほぼ完全な状態に見える。

ウォラーさんによると、ボディの下部はしっかりしており、目に見える錆穴はなく、クォーターパネルにわずかな錆が見られる程度だという。



プリムス・ベルベディア - 1960年

フォード・マスタング - 1968年

ここにある多くのプロジェクトカー（レストア用車両）と同様、この1968年式フォード・マスタングも内装が取り外されたうえで、丁寧に保管されている。ウォラーさんがこうしているのは、購入希望者がフロアの状態を確認できるようにするためだ。この個体は追突事故に遭っており、それが原因で走行できなくなってしまった。

元々はV8エンジン、オートマティック・トランスミッション、エアコンを装備し、3800ドル（約60万円）で出品されていた。ウェブサイトによるとすでに売却済みとのことなので、再び疾走する機会を得られるかもしれない。



フォード・マスタング - 1968年

オールズモビルF85ワゴン - 1962年

この1962年式オールズモビルF-85ワゴンのオレンジの塗装は、強い日差しですっかり色あせているが、今でも平原を明るく彩っている。ドン・ウォラーさんによると、1970年代初頭に軽微な事故に遭った後、彼が購入した当時はエンジンもかかり、走行可能だったという。パワートレインは、2バレルキャブレターを備えたオールズモビルの革新的な215立方インチ（3.5L）アルミ製V8エンジンで、オートマティック・トランスミッションと組み合わされている。



オールズモビルF85ワゴン - 1962年

シボレー・トライファイブ

ここではプロジェクト用として数台のトライファイブ・シェビー（またはトライ・シェビー）が販売されているが、購入目的で訪れるなら、部品取り車もチェックする価値がある。この3台はレストア不可能な状態かもしれないが、まだ有用な部品がたっぷり残っているようだ。1955年、1956年、1957年のシボレーをレストアする人にとって、このような車両の列は、プロジェクトカーそのものと同じくらい価値があるだろう。



シボレー・トライファイブ

ダッジ・コロネット500 - 1970年

ドン・ウォラーさんによると、最近モパー（Mopar）のマッスルカーのプロジェクトカーをまとめて売却したそうだが、まだ部品取り車は豊富に残っている。モパーとは、クライスラー系の純正部品ブランドのことだが、愛好家からはクライスラーの車両そのものを指す言葉としても知られている。

この1970年式ダッジ・コロネット500は、過去に横転した形跡があり、それがルーフラインの歪みの原因だろう。それでも、こうした大型のモパーをレストアする人にとっては、まだ十分に使える部品が残っている。



ダッジ・コロネット500 - 1970年

オールズモビル・ダイナミック88 - 1963年

走行距離はわずか7万3690km。この1963年式オールズモビル・ダイナミック88の4ドア・セダンには、まだ純正のエンジンが載っているようだ。オールズモビルの394立方インチ（6.5L）V8エンジンで、オートマティック・トランスミッションと組み合わされており、パワーステアリングやエアコンも純正品のままだ。

ドン・ウォラーさんは、この車両を「堅実な旧車」と評している。ガラスの状態は良好で、下回りに目立つ錆穴はないが、クォーターパネルにいくつかの小さな錆斑が見られる。パワーブレーキユニットは欠品し、内装も劣化しているが、エンジンは始動可能で、トランスミッションもまだ機能するという。



オールズモビル・ダイナミック88 - 1963年

シボレー・エルカミーノ - 1974年

こちらは1974年式シボレー・エルカミーノで、ジャンクヤードで見つかる車両としては驚くほど状態が良い。この個体は、エルカミーノがまだ全盛期を謳歌していた第4世代（1973〜77年）のものだ。乗用車ベースのピックアップトラックで、快適性と実用性を融合させたモデルとして1959年から販売されている。奇妙な組み合わせだが、何十年にもわたって驚くほど人気を博した。



シボレー・エルカミーノ - 1974年

ダッジ・オムニ024

こちらはダッジ・オムニ024。クライスラーの前輪駆動車オムニのクーペバージョンである。ハッチバックのオムニは、欧州仕様のクライスラー/タルボット・ホライズンと密接な関係にあったが、024はリー・アイアコッカ社長の強い要望により社内で開発された、典型的なアメリカンデザインだ。1979年にクライスラーのLボディ・プラットフォームを採用したスポーティなファストバック・クーペとして登場したが、販売は決して好調ではなかった。

クライスラーは1981年からチャージャー2.2というパッケージを導入して関心を高めようとしたが、結局024の名称を廃止し、1983年モデルからはダッジ・チャージャーと改名した。とはいえ、かつてのマッスルカー、チャージャーとは程遠い存在だった。



ダッジ・オムニ024

フォード・サンダーバード - 1979年

こちらもまた、当初のコンセプトから大きく進化を遂げたモデルだ。1955年に発売されたサンダーバードは、コンパクトな2人乗りの「パーソナルカー」であり、シボレー・コルベットへの対抗馬だった。年月を経て、そのサイズは着実に大きくなり、豪華さも増し、最終的にはパーソナル・ラグジュアリー・クーペとなった。

1979年に登場した第7世代（1977年から1979年にかけて生産）は、フルサイズ車から、やや小型のミドルサイズ車へと位置づけが変更された。この判断は賢明だった。第7世代は歴代サンダーバードで最も成功し、わずか3年間で95万5000台以上を売り上げた。



フォード・サンダーバード - 1979年

フォルクスワーゲン・バス - 1973年

驚くほど綺麗な1973年式フォルクスワーゲン・バスだ。同ヤードのウェブサイトによると、オリジナルの塗装と窓ガラスに加え、純正のサンルーフも残っているという。ただし、エンジンとマニュアル・トランスミッションはとっくに取り外され、車内には運転席のみが残っている。それでも、レストアのスタート地点としては悪くないだろう。ただ注意が必要なのは、このヤードに住み着いたラマたちがこのバスを自分たちのものだと主張しているようで、持ち帰ろうとすれば反対されるかもしれないということだ。



フォルクスワーゲン・バス - 1973年

ポンティアック・ル・マン - 1971年

この1971年式ポンティアック・ル・マンの4ドアモデルは、部品の供給源として重宝されている。フロントガラスが欠けているため車内に風雨が入り込み、内装は劣化し始めているが、ボディパネルは驚くほどしっかりとした状態を保っている。ポンティアックは1960年代初頭、フランスの有名な耐久レースであるル・マンにちなんで、この名称を採用した。



ポンティアック・ル・マン - 1971年

シボレー - 1958年

ウォラー・オートパーツで筆者が最も気に入っている点の1つは、敷地内に点在する車両の多様性の豊かさだ。数歩歩けば、1990年代の日本車や欧州車から1950年代のデトロイト製大型車まで、さまざまな車両と出会うことができる。この1958年式シボレーは、間違いなく後者のカテゴリーに属する。経年劣化は避けられず、レストア用というよりは、部品取り車としての運命をたどっているようだ。

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）



シボレー - 1958年