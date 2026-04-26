【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝平沢祐】米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）のドラフト会議は２５日、ペンシルベニア州ピッツバーグで最終日を迎え、ハワイ大でキッカーとして活躍した松沢寛政（２７）は日本人初の指名はならなかったが、ドラフト外新人としてレイダーズと３年契約で合意した。

松沢はピッツバーグで取材に応じ、「うれしかったが、それと同時に本当に引き締まった。やっとスタートラインに立てる」と喜びを語った。

千葉県出身の松沢は、千葉・幕張総合高時代はサッカー部に所属。その後、米国でのＮＦＬ観戦をきっかけにアメリカンフットボールのキッカーを目指した。それが、レイダーズの試合だった。「僕が初めて試合を見たチームで、とても思い入れがある。すごくうれしい」と笑顔を見せた。

今後はキャンプなどを経て、開幕ロースター入りを目指す。「僕のアピールポイントは正確性。とにかく１本１本のフィールドゴールに集中して、決めるということを大事にしていきたい」と意気込んだ。

松沢は米ホッキング大を経て２０２３年からハワイ大でプレー。精度の高いキックが持ち味で、世界中の優れたアスリートを発掘するＮＦＬの「インターナショナル・プレーヤー・パスウェー（ＩＰＰ）プログラム」のメンバーに選ばれたほか、今年１月には米大学オールスター戦、アメリカンボウルにも出場した。

ＮＦＬは米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、米大リーグ（ＭＬＢ）、北米アイスホッケーリーグ（ＮＨＬ）と並ぶ「北米４大プロスポーツリーグ」の一つ。過去にＮＦＬでプレーした日本人選手はいない。