安倍晋三元首相の妻で、現在は公益財団法人「社会貢献支援財団」会長をつとめる安倍昭恵さん（63）が26日、文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜前9・00）にゲスト出演した。

MCのフリーアナウンサー生島ヒロシが「昭恵さんとこういう形でスタジオでしゃべるというのは初めてですよね」と話すと、以前から親交がある昭恵さんは「初めてですよね。なんか復活されたんで」と返し、「よかったです、ちょっと心配してたんで」と気遣った。

その後、2人はテンポの良いトークを展開。近況のほか、安倍元首相の思い出話にも花を咲かせ、環境問題に取り組む不退転の決意を語るなどした。

生島は昨年1月に重大なコンプライアンス違反があったとしてTBSラジオのレギュラーを降板。その後、活動を自粛していたが、今月5日の放送で約1年2カ月ぶりに活動を再開した。

再びレギュラー放送を始めるにあたり、自主的にアンガーマネジメント講習を受講し、文化放送社内の講習も受けたという。

本紙の取材によると、生島は、親しいタレントや知人から送信されてきたインターネット上のセクシー画像を面白がって仕事の関係者や知人に大量に転送。番組の女性スタッフにも送りつけていた。女性スタッフから極めて不快との訴えがあり、セクハラと認定された。また、生放送でCMが流れる時間に経験の浅いスタッフをきつい口調で指導。パワハラに該当するとされた。