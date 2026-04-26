【算数クイズ】「98×98」を暗算5秒で解く！ ヒントは98を「100 - 2」に分解
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
今回の問題は、100まであと少しという数字の並びに注目するのがポイントです。1分以内に正解へたどり着けるか、ぜひチャレンジしてみてください！
98 × 98 = □
ヒント：98を「100 - 2」と置き換えて考えてみてください。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」をイメージすると一気に解きやすくなりますよ！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
この問題は「100」を基準にして、展開公式で頭の中を整理するのが最も効率的な解き方です。
98 × 98 の計算方法：
1. 98を (100 - 2) と考える
2. 100の2乗を計算する（ 10,000 ）
3. 2 × 100 × 2 を計算する（ 400 ）
4. 2の2乗を計算する（ 4 ）
5. 公式に当てはめて、10,000 - 400 + 4 を計算する
6. 答えは 9,604 となる
このように、大きな数字も基準となる数を見つけて変換するのが脳トレの鍵です。展開公式のコツを覚えると、日常生活の計算もすっきりスピーディーにこなせますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回の問題は、100まであと少しという数字の並びに注目するのがポイントです。1分以内に正解へたどり着けるか、ぜひチャレンジしてみてください！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
98 × 98 = □
ヒント：98を「100 - 2」と置き換えて考えてみてください。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」をイメージすると一気に解きやすくなりますよ！
↓
↓
↓
↓
↓
正解：9,604正解は「9,604」でした。
▼解説
この問題は「100」を基準にして、展開公式で頭の中を整理するのが最も効率的な解き方です。
98 × 98 の計算方法：
1. 98を (100 - 2) と考える
2. 100の2乗を計算する（ 10,000 ）
3. 2 × 100 × 2 を計算する（ 400 ）
4. 2の2乗を計算する（ 4 ）
5. 公式に当てはめて、10,000 - 400 + 4 を計算する
6. 答えは 9,604 となる
このように、大きな数字も基準となる数を見つけて変換するのが脳トレの鍵です。展開公式のコツを覚えると、日常生活の計算もすっきりスピーディーにこなせますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)