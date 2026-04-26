◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは打線が力を発揮しカブスに大勝しました。

前日のカード初戦はカブスに逆転負けを喫していたドジャースは、佐々木朗希投手が先発。初回はダブルプレーもあり無失点で立ち上がりましたが、2回に鈴木誠也選手に4号ソロHRを浴び先制点を許します。

佐々木投手は3回にも1点を失うと、4回と5回にもソロホームランを被弾。この試合は6回途中99球、7被安打(うち3被本塁打)、5奪三振、2与四死球、4失点でした。

一方の打線は3回にマックス・マンシー選手の同点2ランで追いつくと、4回にヒット6本の集中打で一挙6得点。さらに6回にも4得点し、この試合は先発全員安打を記録しての14安打12得点の猛攻を見せました。

勝利したドジャースはこのカード1勝1敗の五分に戻しました。また佐々木投手に今季初勝利が付いています。

なお「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平選手は、初回にレフトへヒットを放ち4試合ぶりの安打を記録。3打数1安打2四球、2得点で勝利に貢献しています。