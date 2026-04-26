◆米大リーグ ドジャース１２―４カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦で１４安打１２得点と打線がつながり快勝。カブスの連勝を「１０」で止めた。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回０／３でメジャー自己最多９９球を投げ、７安打４失点。メジャー自己ワーストの３被弾となったが、昨年５月３日の敵地・ブレーブス戦以来３５７日ぶりとなるメジャー２勝目＆今季初勝利を挙げた。最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）だった。大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の１打席目には４試合＆１４打席ぶり安打となる左前打が飛び出すなど、３打数１安打だった。

この日は佐々木のボブルヘッド人形の配布日。“主役”としてマウンドに上がった右腕は、２回１死で迎えた５番・鈴木誠也外野手には９８・５マイル（約１５８・５キロ）の真ん中高め直球を完璧に捉えられると、左翼スタンドへ。痛恨の先制ソロ被弾となった。１点を追う３回には２死三塁から２番ブッシュに右前適時打を許し、マンシーの同点２ランで追いついた直後の４回には、６番バレステロスに右翼スタンドにソロ本塁打を運ばれ、再びリードを許した。

それでも頼もしい打線が朗希を援護した。直後の４回裏の攻撃では１死からキム・ヘソンが中前打で出塁すると、９番フリーランドの左翼適時二塁打で同点。その後１死一、三塁から２番フリーマンの左前適時打で勝ち越しに成功。その後も打線がつながり、一挙６得点を奪った。

佐々木は５回はアマヤに右中間ソロを被弾。メジャー自己ワースト３被弾となったが、何とか試合を作り、６回には無死一塁から鈴木に中前打を浴び、一、二塁のピンチを招いて降板したが、本拠地ファンからは温かい拍手でたたえられた。

前日には救援陣崩壊で最大４点差をひっくり返される逆転負けを喫し、今季初の２位に転落していたドジャース。この日は６回までに１４安打１２得点と打線が爆発し、快勝を収めた。