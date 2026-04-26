氷川きよし「母ちゃんが腹減ったーち言うけん」手作り野菜炒め公開「ヘルシーだから罪悪感なし」「方言新鮮」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】歌手の氷川きよしが4月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親のために作った野菜炒めを公開した。
【写真】48歳人気歌手「野菜たっぷりで彩り綺麗」母に作った手料理
氷川は「母ちゃんが腹減ったーち言うけん野菜ためこさえた」（※原文ママ）と方言でコメントし、写真を投稿。玉ねぎ、にんじん、ピーマン、キャベツなど多種の野菜を使った野菜炒めを公開した。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりで彩り綺麗」「リクエストに応えてあげるの優しい」「親孝行で素敵」「方言新鮮」「ヘルシーだから罪悪感なし」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳人気歌手「野菜たっぷりで彩り綺麗」母に作った手料理
◆氷川きよし、野菜炒め公開
氷川は「母ちゃんが腹減ったーち言うけん野菜ためこさえた」（※原文ママ）と方言でコメントし、写真を投稿。玉ねぎ、にんじん、ピーマン、キャベツなど多種の野菜を使った野菜炒めを公開した。
◆氷川きよしの投稿が話題
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりで彩り綺麗」「リクエストに応えてあげるの優しい」「親孝行で素敵」「方言新鮮」「ヘルシーだから罪悪感なし」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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