「めっちゃラブラブ夫婦じゃん！」ウイカ夫役にネット驚き “2ショット写真”に反響も
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第3話が、21日に放送された。物語の展開に加え、お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョの出演が注目を集め、さらに公式SNSで公開されたオフショットにも反響が広がっている。
【写真】ラブラブ！ウイカと夫役タレントの2ショット
第3話では、胡桃（ファーストサマーウイカ）の夫・柿木仁役として青木が登場した。スーツ姿で帰宅した仁は「今、俺糖質制限中だから」と食事を断り、「自分のために時間使って。着替えたらジム行ってくる」と語るなど、タイパを重視するストイックな人物として描かれた。青木は普段のコミカルな印象とは異なる落ち着いた雰囲気で、自然な演技を見せた。
放送後、SNSでは「スーツで気づかなかった」「別人みたい」「ナチュラルな演技で驚いた」といった声が相次いだ。「前髪上げてるとイケメン」「夫役良かった、また出てほしい」など、好意的な意見も多く寄せられ、新たな一面に関心が集まっている。
さらに番組公式SNSでは、劇中で夫婦を演じるファーストサマーウイカと青木マッチョの2ショットが公開された。ウイカが青木のたくましい腕に抱きつき、笑顔を見せるオフショットに「理想の夫婦」「めっちゃラブラブ夫婦じゃん！」「お似合いすぎる」といったコメントが多数投稿された。
【写真】ラブラブ！ウイカと夫役タレントの2ショット
第3話では、胡桃（ファーストサマーウイカ）の夫・柿木仁役として青木が登場した。スーツ姿で帰宅した仁は「今、俺糖質制限中だから」と食事を断り、「自分のために時間使って。着替えたらジム行ってくる」と語るなど、タイパを重視するストイックな人物として描かれた。青木は普段のコミカルな印象とは異なる落ち着いた雰囲気で、自然な演技を見せた。
さらに番組公式SNSでは、劇中で夫婦を演じるファーストサマーウイカと青木マッチョの2ショットが公開された。ウイカが青木のたくましい腕に抱きつき、笑顔を見せるオフショットに「理想の夫婦」「めっちゃラブラブ夫婦じゃん！」「お似合いすぎる」といったコメントが多数投稿された。