元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２６日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」に出演。意外にもカジノ未経験であることを明かした。

この日はかまいたちの濱家隆一、山内健司の２人と横浜・大さん橋に停泊中の大型客船「ダイヤモンド・プリンセス」を訪ねた。

豪華客船による船旅の経験がないという一茂は「乗ってみたいなあというのはあったんだけど、起きても海。その次の日も海…ずーと海じゃん、朝起きるたびに。それって耐えられんのかな？って」と話した。

パスポート持参で船に乗り込んだ３人は最初に案内された「カジノ」に大興奮。一茂は「この間、クイズ負けちゃったからさあ。ここに来たら、１０００万ぐらいすぐ取り返せるでしょ？」と３月に出演した同局系「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？」で賞金１０００万円を取り逃がしたことを振り返った。

続けて「オレ、カジノって実は行ったことがないから」とポツリ。濱家が「えー、そうなんですか！？」と意外そうに驚くと、「ないのよ。女房がばくち嫌いで。『ばくちしたら離婚する』って言われているのよ。だから今ここなら内緒でできるから」と妻から禁止令出されていることを明かしていた。