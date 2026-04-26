「顔が100点」「可愛すぎる」グラビア界を席巻する19歳美女がJリーグ観戦
グラビアアイドル・女優の一ノ瀬瑠菜さんが24日に自身のX(@ichinose_luna)を更新し、FC東京のホームゲームを現地観戦したと報告した。
現在19歳の一ノ瀬さんは2023年に『ミスマガジン2023』の読者特別賞を受賞。2024年に『週刊ヤングマガジン』で初のソロ表紙・巻頭グラビア掲載を果たし、その後も各誌でソロ表紙・巻頭グラビアを飾っている。
グラビア界を席巻する一ノ瀬さんが訪れたのは、24日に味の素スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第12節・水戸ホーリーホック戦(○5-2)。「今日はJリーグのFC東京の試合を観に行きました! 5点もゴールが入って楽しかった〜 東京ドロンパくんと写真も撮ってもらいました!」と、当日のショットとともに伝えている。
ファンからは「味スタにるたん降臨」「美しい」「素敵!」「顔が100点」「ドロンパくんとのツーショット可愛すぎる〜」「勝利の女神」「見応えのある凄い試合でしたね!」といった声が届いた。
現在19歳の一ノ瀬さんは2023年に『ミスマガジン2023』の読者特別賞を受賞。2024年に『週刊ヤングマガジン』で初のソロ表紙・巻頭グラビア掲載を果たし、その後も各誌でソロ表紙・巻頭グラビアを飾っている。
グラビア界を席巻する一ノ瀬さんが訪れたのは、24日に味の素スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第12節・水戸ホーリーホック戦(○5-2)。「今日はJリーグのFC東京の試合を観に行きました! 5点もゴールが入って楽しかった〜 東京ドロンパくんと写真も撮ってもらいました!」と、当日のショットとともに伝えている。
今日はJリーグのFC東京の試合を観に行きました!— 一ノ瀬瑠菜 (@ichinose_luna) April 24, 2026
5点もゴールが入って楽しかった〜
東京ドロンパくんと写真も撮ってもらいました!#FC東京 pic.twitter.com/JTPIHydQrU
＼ #ヤンマガ 18号発売中!/— ヤングマガジン編集部 (@magazine_young) March 30, 2026
表紙・巻頭:一ノ瀬瑠菜[ミスマガジン2023 読者特別賞]@ichinose_luna
絶世の美少女が2年ぶりに登場
ちょっぴり大人な温泉旅行
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おはようーーっっl!!!!— 一ノ瀬瑠菜 (@ichinose_luna) March 30, 2026
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ヤンマガ、見てくれましたかーー??— 一ノ瀬瑠菜 (@ichinose_luna) March 31, 2026
温泉デート風動画投稿しましたっ
まだまだあるよー!
お楽しみに
#ヤンマガhttps://t.co/VYFJILuGNi pic.twitter.com/sMccjgcQyY
#ヤングマガジン— 一ノ瀬瑠菜 (@ichinose_luna) April 3, 2026
ぽにてーる pic.twitter.com/NuuMY0i7b8
わーい!!— 一ノ瀬瑠菜 (@ichinose_luna) April 1, 2026
今日も1位だ〜
ありがとう https://t.co/AWe5xYj9Pb