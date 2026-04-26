　グラビアアイドル・女優の一ノ瀬瑠菜さんが24日に自身のX(@ichinose_luna)を更新し、FC東京のホームゲームを現地観戦したと報告した。

　現在19歳の一ノ瀬さんは2023年に『ミスマガジン2023』の読者特別賞を受賞。2024年に『週刊ヤングマガジン』で初のソロ表紙・巻頭グラビア掲載を果たし、その後も各誌でソロ表紙・巻頭グラビアを飾っている。

　グラビア界を席巻する一ノ瀬さんが訪れたのは、24日に味の素スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第12節・水戸ホーリーホック戦(○5-2)。「今日はJリーグのFC東京の試合を観に行きました! 5点もゴールが入って楽しかった〜 東京ドロンパくんと写真も撮ってもらいました!」と、当日のショットとともに伝えている。

　ファンからは「味スタにるたん降臨」「美しい」「素敵!」「顔が100点」「ドロンパくんとのツーショット可愛すぎる〜」「勝利の女神」「見応えのある凄い試合でしたね!」といった声が届いた。