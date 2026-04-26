開催：2026.4.26

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 3 - 6 [パイレーツ]

MLBの試合が26日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパイレーツが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。

4回表、6番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 MIL 0-1 PIT、8番 コナー・グリフィン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 MIL 0-2 PIT

4回裏、5番 ギャレット・ミッチェル 8球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 MIL 1-2 PIT、6番 サル・フリリック 3球目を打ってライトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 2-2 PIT

6回表、6番 スペンサー・ホルウィッツ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでパイレーツ得点 MIL 2-3 PIT

6回裏、6番 サル・フリリック 2球目を打ってライトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 3-3 PIT

10回表、3番 ブライアン・レイノルズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 MIL 3-4 PIT、5番 ニコラス・ゴンザレス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 MIL 3-6 PIT

試合は3対6でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのグレゴリー・ソトで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はブリュワーズのアンヘル・セルパで、ここまで0勝2敗2S。パイレーツのラミレスにセーブがつき、2勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 11:18:20 更新