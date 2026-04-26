開催：2026.4.26

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 9 - 2 [タイガース]

MLBの試合が26日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとタイガースが対戦した。

レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するタイガースの先発投手はジャック・フラーティで試合は開始した。

1回表、1番 ケビン・マクゴニグル 2球目を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 CIN 0-1 DET

1回裏、4番 サル・スチュワート 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 3-1 DET、5番 ネート・ロー 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 4-1 DET

2回裏、3番 エリー・デラクルス 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 6-1 DET

4回表、7番 スペンサー・トーケルソン 初球を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 CIN 6-2 DET

6回裏、4番 サル・スチュワート 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 8-2 DET

8回裏、1番 Ｔ．Ｊ．フリードル 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 9-2 DET

試合は9対2でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのブラディ・シンガーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はタイガースのジャック・フラーティで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 11:18:22 更新