2026年4月26日（日） MLB レッズ vs タイガース 試合結果
開催：2026.4.26
会場：グレートアメリカン・ボールパーク
結果：[レッズ] 9 - 2 [タイガース]
MLBの試合が26日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとタイガースが対戦した。
レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するタイガースの先発投手はジャック・フラーティで試合は開始した。
1回表、1番 ケビン・マクゴニグル 2球目を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 CIN 0-1 DET
1回裏、4番 サル・スチュワート 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 3-1 DET、5番 ネート・ロー 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 4-1 DET
2回裏、3番 エリー・デラクルス 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 6-1 DET
4回表、7番 スペンサー・トーケルソン 初球を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 CIN 6-2 DET
6回裏、4番 サル・スチュワート 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 8-2 DET
8回裏、1番 Ｔ．Ｊ．フリードル 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 9-2 DET
試合は9対2でレッズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレッズのブラディ・シンガーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はタイガースのジャック・フラーティで、ここまで0勝2敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-26 11:18:22 更新