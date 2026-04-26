俳優でフィギュアスケーターの本田望結さんが、24日、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 本田望結 】 「準備完了！」 爽やかオフショットに反響 「素敵ですね」「かわいい 衣装がとても似合ってます」





本田望結さんは「準備完了！」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、本田望結さんが、光沢のある淡い水色のブラウスに身を包み、親しみあふれる笑顔を届けています。





着用しているのは、ふんわりとしたパフスリーブが印象的な淡い水色のブラウスです。首元には幅広のリボン風スカーフを大きく結び、両手でその結び目を丁寧に整えるしぐさが、出発前の凛とした雰囲気を漂わせています。ボトムスは濃いグレーのスカートを合わせ、大きめの丸いフープイヤリングがコーディネートに華やかさをプラスしています。





別の写真では、カメラに向かって右手でピースサインをつくり、穏やかな笑顔を見せています。白い壁だけのシンプルな背景が、淡い水色の衣装の柔らかな光沢と曲線をより一層引き立てています。



この投稿にファンからは「素敵ですね」・「みゆちゃんとても可愛いです」・「かわいい 衣装がとても似合ってます」などの反響が寄せられています。





【 本田望結さん プロフィール 】

生年月日：2004年6月1日

出身地：京都府

特技：フィギュアスケート、水泳

芸歴：2010年に子役としてCMデビュー。

ドラマ「家政婦のミタ」次女役を熱演し注目を集める。

以後、「渡る世間は鬼ばかり」などの人気ドラマや、映画「GANTZ PERFECT ANSWER」などに出演。2015年には、映画『ポプラの秋』でスクリーン初主演、2017年放送のスペシャルドラマ「探偵少女アリサの事件簿」でドラマ初主演を果たす。

４歳から始めているフィギュアスケートでは、2011年 小学3年生以下を対象にした近畿地区の大会で優勝。

女優、フィギュアスケーターとして活躍







【担当：芸能情報ステーション】