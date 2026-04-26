米プロフットボールＮＦＬ入りを目指すハワイ大の松澤寛政が２５日（日本時間２６日）、ラスベガス・レイダーズとドラフト外でフリーエージェント契約した。ハワイ大が公式ＳＮＳで発表し、「おめでとう、松澤選手」と記した。今後はレイダーズのキャンプに参加するなどして、開幕ロースター（登録枠、５３人）入りを目指していく。

ハワイの地元紙も契約を大きく報道した。地元紙によれば、契約は３年間のフリーエージェント（ＦＡ）契約で、金額が公表されていない契約金のみを保証し、選手登録されれば、ＮＦＬの初年度最低年俸である８８万５０００ドル（約１億４０００万円）を受け取る。代理人のによれば、今週末にレイダースのルーキー・ミニキャンプに参加し、５月４日からのオフシーズンのトレーニングプログラムを開始する予定だという。

ＮＦＬは、これまで米４大プロスポーツで唯一、日本人がプレーしたことのなかった“未開の地”。その領域に超異色の道程で挑み続けてきたのが松澤だ。

高校まではサッカー部でアメフトはまったくの未経験だった。大学受験に失敗し、２０歳の時に訪れた米国でＮＦＬの試合を観戦し、運命的にアメフトと出合い、転向した。日本に帰国後はステーキハウスでアルバイトをしながら、独学で「ＹｏｕＴｕｂｅ」などを参考に公園で練習し、自身のハイライト映像をつくり、全米の大学に送ってアピール。前代未聞とも言える形で最高峰への夢を紡いできた。

２１年８月、オハイオ州のホッキング・カレッジから声がかかり、足がかりをつくると、その後、ハワイ大に編入。２５年シーズンは、開幕から２５本連続でフィールドゴール（ＦＧ）を成功させるなど、２９回中２７回成功し、計１２１得点を挙げた。同大で初めてとなるオールアメリカンにも選出されるなど、一躍、注目のキッカーとなっていた。異端のキッカーの壮大な夢が、大きく動き出した。

◆松澤寛政（まつざわ・かんせい）１９９９年１月８日生まれ、千葉県市川市出身。２７歳。千葉・幕張総合高時代は、サッカー部に所属し、ＦＷとして県ベスト８。２２年にオハイオ州ホッキングカレッジに入学。２０２３年にハワイ大に編入した。愛称は“Ｔｏｋｙｏ Ｔｏｅ”（東京のつま先）。１８８センチ、９０キロ。

◆ＮＦＬ（ナショナル・フットボール・リーグ） 米国のプロアメリカンフットボールリーグ。１９２０年に創立。参加チームは全３２チームで２つのカンファレンスに１６チームずつが所属。米４大プロスポーツでもっとも人気が高い。９月からレギュラーシーズン（１７試合）を経て、プレーオフを勝ち上がり、２月のスーパーボウル（優勝決定戦）で年間王者を決める。