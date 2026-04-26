町田対アル・アハリ戦でハウサウィが退場処分

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝戦が4月25日に行われ、FC町田ゼルビアとアル・アハリ・サウジが対戦した。

試合は延長戦の末に町田が0-1で敗れたが、後半23分にアル・アハリのDFザカリア・ハウサウィが退場処分となり、ピッチ上は一触即発の事態に陥った。

0-0の緊迫した展開で迎えた後半23分、町田のFWテテ・イェンギとハウサウィが競り合った際に事態が急変した。ヒートアップしたハウサウィがイェンギに頭突きを見舞い、イェンギが顔面から出血。主審は迷わずハウサウィにレッドカードを提示し、イェンギにはイエローカードが与えられた。

決定的な場面での愚行に、アル・アハリのマティアス・ヤイスレ監督はベンチで頭を抱え、スタンドからはペットボトルが投げ込まれるなどスタジアムは一時騒然とした。初のアジア制覇を狙う町田は、試合終盤に向けて数的優位を得る形となった。

SNS上では「ジダンとマテラッツィ思い出した」「これはレッドで当たり前」「審判の前でこれは」「これはダメでしょう」「痛そう」「どう考えてもレッドだから、頭抱えるのが謎」「抗議の余地がない」「この頭突きは酷いな」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）