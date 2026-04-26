床嶋佳子、2割引食材で本格的＆豪華な“丸鶏ローストチキン”を手作り「上手〜」「ワインにピッタリ」「レシピ知りたい」
俳優の床嶋佳子（61）が22日、自身のインスタグラムを更新。華やかな手作りの「丸鶏ローストチキン」を公開した。
【動画・写真】「美味しそう」「レシピ知りたい」2割引食材で本格手料理を披露した床嶋佳子
床嶋は「今までで一番美味しく丸鶏ローストチキンができました!!」と報告。少なめのローズマリーとたっぷりのタイムを使った味付けで仕上げたことを明かし、「美味しかった!!」と満足げにつづっている。
さらに「特別な日という訳ではありません。スーパーで20％引きだったという事と単にローストチキン好きということで」と、作ったきっかけも明かし、丁寧な暮らしぶりが伝わる手料理となっていた。
投稿では、オーブンでこんがりと焼き上げられる様子や、野菜とともに盛り付けられた完成品の写真が公開されており、香ばしくジューシーな仕上がりが伝わる内容となっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「上手〜」「ワインにピッタリ」「レシピ知りたい」「香ばしい香りがわかり過ぎるくらい伝わってきます」などのコメントが寄せられていた。
【動画・写真】「美味しそう」「レシピ知りたい」2割引食材で本格手料理を披露した床嶋佳子
床嶋は「今までで一番美味しく丸鶏ローストチキンができました!!」と報告。少なめのローズマリーとたっぷりのタイムを使った味付けで仕上げたことを明かし、「美味しかった!!」と満足げにつづっている。
さらに「特別な日という訳ではありません。スーパーで20％引きだったという事と単にローストチキン好きということで」と、作ったきっかけも明かし、丁寧な暮らしぶりが伝わる手料理となっていた。
投稿では、オーブンでこんがりと焼き上げられる様子や、野菜とともに盛り付けられた完成品の写真が公開されており、香ばしくジューシーな仕上がりが伝わる内容となっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「上手〜」「ワインにピッタリ」「レシピ知りたい」「香ばしい香りがわかり過ぎるくらい伝わってきます」などのコメントが寄せられていた。