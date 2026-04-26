ブロガーの桃（41）が、建築中の注文住宅で起きたショックすぎることを明かした。

【映像】桃、ショックだったという建築中の新居

2024年から憧れだったという注文住宅の計画を進めていた桃。翌年には土地を購入したことや、ハウスメーカーを決めたことをブログで報告していた。

2026年1月には、初めて注文住宅に足を踏み入れる様子を投稿。その後は建築中のキッチンや遊び部屋などを披露していた。

桃、建築中の新居でショックな出来事

4月24日は、「ショックすぎることがおきた。」というタイトルで、ブログを更新。

「注文住宅の、リビングのトイレ横の洗面台の壁には、可愛いタイルを選んだんだけど…」「それが、この前、家の経過を見に行ったとき、わくわくしながら、張られたタイルを見たら…想像と違いすぎた…」「この、私が選んだタイルが素焼きの商品だから、同じロットでも窯の中の微妙な温度差で色味が変わってくる特性があるそう…悲しい なんか、理想の感じと全然雰囲気が違ったからショックでショックで…」とコメントし、タイルが張られた壁を公開している。

この投稿にファンからは、「イメージと違ったのはショックですね でもこれはこれで可愛いです」「そんな気にすることないよ！オシャレだよ」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）