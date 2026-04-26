アイスを練り込んだクッキー登場

JR東海リテイリング・プラスは2026年4月22日、新幹線の車内などで販売されているアイスクリームを練り込んだクッキーを28日（火）に発売すると発表しました。

【写真】新商品のクッキー

新幹線の車内販売などで買える「スジャータ High Quality ICE CREAM」は、非常に硬いことから、SNSでは「#シンカンセンスコ゛イカタイアイス」として親しまれています。

今回はJR東海リテイリング・プラスとスジャータめいらくグループが連携し、このアイスクリームを活用した新商品「スジャータ High Quality ICE CREAMのクッキー」が誕生しました。

JR東海リテイリング・プラスによると、クッキーは「口の中に入れたときに感じるバニラの風味、サクサクとした食感」にとことんこだわったといいます。

商品は、個包装5枚入りで498円（税込）。「PLUSTA」「Bellmart」「Kiosk」「DELICA STATION」「PRECIOUS DELI」の各店舗で販売されます。

同社は、「旅のお供としてご愛顧いただいている#シンカンセンスコ゛イカタイアイスとともに、お土産の新定番としてお楽しみください」としています。