犬は飼い主に嘘をつくことがあるの？

結論からいえば、犬は人間のように「事実をねじ曲げて伝える」という意味での嘘はつきません。ただし、これまでの経験から「こうすると怒られにくい」「こうするとその場をやり過ごせる」と学習し、行動でごまかすことはあります。

そのため、飼い主の目には“嘘をついたみたい”に見えることがある、という理解が近いでしょう。つまり犬は、言葉で嘘をつくのではなく、その場を切り抜けるための行動を選んでいるのです。

愛犬が隠しごとをしているときにみせる行動5つ

犬が何かを隠そうとしているように見えるときは、表情や体の使い方に変化が出やすくなります。

ただし、それは“悪いことを分かっている証拠”というより、緊張や不安の表れであることが多いものです。ここでは、よく見られる行動を5つ紹介します。

1.目を合わせない・視線をそらす

呼ばれても目を合わせず、床や壁のほうを見たり、なんとなく顔を背けたりするのはよくある反応です。

犬は「今は刺激を避けたい」「これ以上注目されたくない」と感じたとき、あえて視線を外すことがあります。反省しているというより、追及や緊張を避けたい気持ちが強い状態と考えたほうが自然でしょう。

2.急にその場を離れて別の場所へ行く

飼い主が近づいた瞬間に、さっと離れて別の部屋へ行ったり、急に水を飲みに行ったりする犬もいます。これは、いたずらの現場や気まずい空気から距離を取って、関係を切り離そうとしている行動かもしれません。

まるで「自分は関係ありません」と装っているように見えることもありますが、実際には緊張からの回避行動と考えられます。

3.いつもより妙に大人しい・固まる

普段はよく動く犬が、急に静かになって動かなくなることがあります。体を小さく見せるように伏せたり、その場で固まったりするのは、「これ以上何もしないほうが安全」と判断している状態ともいえるでしょう。

犬なりに目立たないようにして、状況が過ぎるのを待っているのかもしれません。

4.おもちゃや別の物を持ってきて気をそらそうとする

いたずらの直後なのに、おもちゃを持ってきたり、急に甘えてきたりする犬もいます。これは飼い主の注意を別の方向へ向けて、空気を変えようとしているように見える行動です。

「今は楽しいことにしよう」「自分はいい子だよ」とアピールしているような反応で、犬らしいごまかし方といえるかもしれません。

5.口元を舐める・あくびなどの落ち着かせ行動が増える

不安や緊張が高いとき、犬は鼻先をペロッと舐めたり、眠くないのにあくびをしたりすることがあります。こうした行動は、自分を落ち着かせたり、その場の空気をやわらげようとしたりするときによく見られます。

追い詰められているサインでもあるため、この段階でさらに圧をかけるとストレスが強くなりやすいでしょう。

信頼関係を守るための正しい対応

犬に“隠す必要”を感じさせないことが、いちばん大切なポイントです。責めるのではなく、環境と教え方を整えるほうが、結果的にはずっと早く落ち着きやすくなります。

現行犯でなければ叱らない

いたずらを見つけても、その瞬間を見ていないなら叱らないのが基本です。まずは静かに片付けて、犬を必要以上に不安にさせないことを優先しましょう。

“できない環境”を作る

噛まれたくない物は届かない場所に片付ける、留守番中は入れない部屋を作るなど、そもそも失敗しにくい環境にすることが大切です。

犬に我慢だけを求めるより、成功しやすい環境を整えるほうがずっと分かりやすいでしょう。

望ましい行動をこまめに褒める

落ち着いて待てた、噛んでよいおもちゃを使えた、ひとりで静かに過ごせた――そうした行動をしっかり褒めていくと、犬は「こうすればいいんだ」と学びやすくなります。

叱られる不安より、褒められる成功体験が増えるほど、隠すような行動も減っていきやすいでしょう。

まとめ

犬は人間のように嘘をつくわけではありませんが、「怒られたくない」「今はまずい」と感じたときに、隠すような行動を取ることがあります。大切なのは、その行動を責めることではなく、なぜそうする必要があるのかを考えることです。

環境を整え、分かりやすく教え、安心できる関係を作っていけば、犬はごまかしたり逃げたりする必要を感じにくくなっていきます。信頼関係を守るには、“叱る”より“理解して整える”ことを意識したいものです。