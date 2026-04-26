シンガーソングライターの砂月凜々香が4月23日、自身のInstagramを更新し、「最近のいろいろ」と題した近影のオフショットを公開した。あわせてX上では、5月のライブ出演情報が続々と解禁されている。

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REMIMNGTURNのヴィンテージTシャツを着用した砂月が、下北沢の洋服店で「マッハGoGoGo」のTシャツを手にする様子や、スターバックスでくつろぐ姿が切り取られている。また、4月12日にtbc桜まつり「菅原茉椰のアソビまSHOW!」の公開収録のため仙台へ向かった際の新幹線車内で食べた江戸甘味噌カツ牛タン牛すき弁当、仙台の芝生に置かれたピカチュウなどの思い出も収められている。愛犬のチロルや、日常で目にした風景の写真もファンと共有した。

Xでは22日の投稿で、5月7日に渋谷GRITで開催される「【齊藤 真生 5th Anniversary Day1】 Acoustic公演」への対バン出演を報告。「ワンマン以来のGRITめっちゃたのしみ」とコメントしている。さらに、5月3日の『2026ひろしまフラワーフェスティバル』、5月23日の『音弥祭2026 Spring』、5月26日にアソビシステムが主催する同事務所所属のシンガー・アーティストによる定例ライブイベント『OTOASOBI vol.10』への出演も明らかになっている。コメント欄には「癒される」「可愛いすぎ」などの声が寄せられている。

（文=本 手）