お笑いコンビ・レインボーの池田直人さんは4月25日、自身のXを更新。“K-POPアイドル”姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：池田直人さん公式Xより）

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お笑いコンビ・レインボーの池田直人さんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。“K-POPアイドル”姿を披露しました。

【写真】レインボー池田、“K-POPアイドル”姿

「あ、ガチでやばいッスコレ」

池田さんは「K-POPアイドルなりました」とつづり、1枚の写真を投稿。ダークブラウンのジャケットに黒いパンツ姿の池田さんが、椅子に座ってアンニュイな表情を浮かべています。

この投稿にコメントでは「うがーーーーー かっこよすぎる」「あ、ガチでやばいッスコレ」「かっこよすぎなのでは」「半目が無理笑」「ちょっとだけ目開けてちょっとだけ口開けるのやめてくれますか？」「眩しそうなスピードワゴン小沢さんぽい」「池ちゃんスタイルいいな」などの声が寄せられています。

ナビゲーターを務める新番組『週末KOREA』がスタート

美容やメイク、ファッションに精通する“美容番長”のほか、韓国コスメの爆買いなど大の韓国好きでも知られる池田さん。自身がナビゲーターを務め、韓国の最新トレンドを伝える新番組『週末KOREA』（MBS系）が4月17日から放送されています。気になる人はぜひチェックしてみてください！

(文:福島 ゆき)