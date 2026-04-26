「ガチでやばいッスコレ」レインボー池田の“K-POPアイドル”姿に「スタイルいいな」「かっこよすぎる」の声
お笑いコンビ・レインボーの池田直人さんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。“K-POPアイドル”姿を披露しました。
【写真】レインボー池田、“K-POPアイドル”姿
この投稿にコメントでは「うがーーーーー かっこよすぎる」「あ、ガチでやばいッスコレ」「かっこよすぎなのでは」「半目が無理笑」「ちょっとだけ目開けてちょっとだけ口開けるのやめてくれますか？」「眩しそうなスピードワゴン小沢さんぽい」「池ちゃんスタイルいいな」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】レインボー池田、“K-POPアイドル”姿
「あ、ガチでやばいッスコレ」池田さんは「K-POPアイドルなりました」とつづり、1枚の写真を投稿。ダークブラウンのジャケットに黒いパンツ姿の池田さんが、椅子に座ってアンニュイな表情を浮かべています。
この投稿にコメントでは「うがーーーーー かっこよすぎる」「あ、ガチでやばいッスコレ」「かっこよすぎなのでは」「半目が無理笑」「ちょっとだけ目開けてちょっとだけ口開けるのやめてくれますか？」「眩しそうなスピードワゴン小沢さんぽい」「池ちゃんスタイルいいな」などの声が寄せられています。
ナビゲーターを務める新番組『週末KOREA』がスタート美容やメイク、ファッションに精通する“美容番長”のほか、韓国コスメの爆買いなど大の韓国好きでも知られる池田さん。自身がナビゲーターを務め、韓国の最新トレンドを伝える新番組『週末KOREA』（MBS系）が4月17日から放送されています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)