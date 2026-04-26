男子中学生に聞いた「これからブレイクしそうだと思う」お笑い芸人ランキング！ ドンデコルテらを抑えた1位は？
LINEリサーチは、男子中学生を対象に「これからブレイクしそうだと思うお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位は、お笑いコンビ「ドンデコルテ」さんでした。
2025年のM-1グランプリで決勝進出を果たし、中高生の間で一気に注目度が高まっています。今後のさらなる活躍が期待される存在として、多くの支持を集めているようです。
同じく2位は、お笑いトリオ「かけおち」のメンバーである「青木マッチョ」さんでした。
元消防士から芸人になったという異色の経歴を持ち、女子中学生のランキングでも2位に入るなど高い人気を誇っています。独特なキャラクターが支持されており、これからのブレイクが有力視されている芸人さんです。
1位は、お笑いコンビ「たくろう」さんでした。
2025年のM-1グランプリ優勝をきっかけに、男子高校生以外のすべての層で1位を獲得するなど圧倒的な注目を集めています。独特な空気感の漫才が中高生の心をつかんでおり、今後のさらなる飛躍が期待されているようです。
(文:All About ニュース編集部)
【3位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：ドンデコルテ
2位は、お笑いコンビ「ドンデコルテ」さんでした。
2025年のM-1グランプリで決勝進出を果たし、中高生の間で一気に注目度が高まっています。今後のさらなる活躍が期待される存在として、多くの支持を集めているようです。
同率2位：青木マッチョ（かけおち）
同じく2位は、お笑いトリオ「かけおち」のメンバーである「青木マッチョ」さんでした。
元消防士から芸人になったという異色の経歴を持ち、女子中学生のランキングでも2位に入るなど高い人気を誇っています。独特なキャラクターが支持されており、これからのブレイクが有力視されている芸人さんです。
1位：たくろう
1位は、お笑いコンビ「たくろう」さんでした。
2025年のM-1グランプリ優勝をきっかけに、男子高校生以外のすべての層で1位を獲得するなど圧倒的な注目を集めています。独特な空気感の漫才が中高生の心をつかんでおり、今後のさらなる飛躍が期待されているようです。
(文:All About ニュース編集部)