【20代男女251人に聞いた】春に行きたい「熊本県の旅行先」ランキング！2位「阿蘇」を抑えた1位は？【2026年調査】
春の暖かな日差しが心地よく、20代にとって新しい年度の始まりやゴールデンウィークの計画に心躍る季節となりました。 そんな今の時期、SNS映えする絶景スポットや歴史情緒あふれる街並みが魅力のエリアから、若者世代の注目を集めた場所をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「熊本県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「美味しい空気と食事が豊富なため」（20代女性／大阪府）、「自然のスケールが大きくて非日常を味わえそうだからです。広い草原や景色を見ながらドライブも気持ちよさそうで、リフレッシュ出来そうだからです」（20代女性／三重県）、「自然がのどかで春の気候も相まって気持ちよさそう」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「熊本地震でまだ一部復興再建に向けて途中な所もありますが、重要文化財にも指定されている熊本県を象徴する日本屈指の建造物で、人生で一度は拝観してみたいと思ったから」（20代女性／京都府）、「桜との相性が良さそうな観光名所であるため」（20代女性／沖縄県）、「桜と城のコラボレーションが日本らしくて素敵だと思うから」（20代女性／三重県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「熊本県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：阿蘇／53票2位は、世界最大級のカルデラを有する大自然の宝庫、阿蘇エリアです。春は冬の茶色から鮮やかな緑へと変わる「野焼き」後の草千里ヶ浜や、外輪山を走るドライブコース「ミルクロード」からの絶景が魅力。澄んだ空気の中での乗馬体験や、火口見学など、ダイナミックな地球の息吹を感じられます。
回答者からは「美味しい空気と食事が豊富なため」（20代女性／大阪府）、「自然のスケールが大きくて非日常を味わえそうだからです。広い草原や景色を見ながらドライブも気持ちよさそうで、リフレッシュ出来そうだからです」（20代女性／三重県）、「自然がのどかで春の気候も相まって気持ちよさそう」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：熊本城／130票1位に輝いたのは、熊本のシンボル・熊本城でした。春は県内有数の桜の名所としても知られ、壮大な石垣や天守閣を背景に咲き誇る桜は一見の価値あり。復旧が進む力強い姿を一目見ようと、多くの若者が訪れています。夜のライトアップされた幻想的な夜桜見物も、この時期だけの楽しみです。
回答者からは「熊本地震でまだ一部復興再建に向けて途中な所もありますが、重要文化財にも指定されている熊本県を象徴する日本屈指の建造物で、人生で一度は拝観してみたいと思ったから」（20代女性／京都府）、「桜との相性が良さそうな観光名所であるため」（20代女性／沖縄県）、「桜と城のコラボレーションが日本らしくて素敵だと思うから」（20代女性／三重県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)