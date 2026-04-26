【バンコク＝吉形祐司】イラン国営通信などは２５日、米国との協議の仲介国パキスタンを訪問したアッバス・アラグチ外相が、次の訪問国オマーンでの日程を終えた後、再びパキスタンに戻ると報じた。

外務省の情報に基づくとしているが、アラグチ氏自身や外務省報道官は発表していない。

アラグチ氏は２５日、パキスタンの首都イスラマバードでシャバズ・シャリフ首相やアシム・ムニール軍総司令官と会談した。米国との協議再開に向けて、イラン側の要望などを伝えたとみられている。

国営通信は２５日、アラグチ氏がその後パキスタンを出国し、オマーンに到着したと伝えていた。

国営通信によると、アラグチ氏とともにパキスタンを訪問したイラン代表団の一部も２５日、いったんイランに帰国した。本国の指示を受けた後に再び、アラグチ氏とイスラマバードで合流するという。

事前の日程では、アラグチ氏はパキスタンの後、オマーン、ロシアを訪問することになっていた。国営通信などによると、アラグチ氏はパキスタンを再訪した後にロシアに向かうという。

米国のトランプ大統領は２５日、イスラマバードに派遣を予定していたスティーブン・ウィトコフ中東担当特使らについて、派遣中止を明らかにした。