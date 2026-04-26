のどの不調のため一時活動を休止することを発表したｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨が２６日放送のパーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯ ＦＭ「菊池風磨 ｈｏｕｒｓｚ」（日曜・前１１時）に出演。休養後について言及した。

冒頭で「ニュースなどでご存じの方もいらっしゃるかと思いますけれども、私、菊池風磨はですね、４月２２日より療養期間におります」とコメント。続けて「のどの不調がちょっと続きまして、お医者さんの診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。僕としても、ちょっとずつ『だましだましやっていきたいな』なんて思ってたんですけれども…。ただここでしっかりお休みすることで、今後の活動をさらにより良いものにしていくべく、今回の結論に至りました」と経緯と現状を説明した。

この日の放送については療養前に収録していると念押し。また療養中の番組についても「療養前に収録したものもございますので、お休みなくお届けしていきたいと思っております。来週以降もよろしくお願いします」と語った。回復具合にもふれ、「のどは不調なんですけど、体は元気なので、またすぐ戻ってきて、ｈｏｕｒｓｚではちょっと“しっとり目”にしゃべってますけれども、うるさい菊池が帰ってくるんじゃないかと思いますとか、必ず帰ってきますので、ちょっとだけお待ちいただけたらなと思います」と呼びかけた。