俳優の時任三郎さん（68）を父に持つ、俳優の時任勇気さん（34）がインスタグラムを更新。時任勇気さんが出演するショートドラマ「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜 Dynasty」（テレビ東京）のオフショットを披露している。



【写真】「かっこいい！」時任三郎さんの息子、時任勇気さんのスーツ姿

勇気さんは、「『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜 Dynasty』ショートドラマアプリ『BUMP』にて配信スタートしました！」と説明し、写真をアップ。勇気さんはセンターパートの髪型で綺麗にスーツを着こなしており、笑顔のショットからは爽やかな雰囲気も醸し出されている。役柄については「伊勢雅之役で出演しております！ 是非ご覧ください」とつづり、ファンに呼びかけた。



SNSでは、「スーツ姿も好きすぎて…」「時任さんの笑顔めっちゃ可愛いです」「スーツ姿の勇気くんかっこいい！！」「イケメンすぎてキュンキュンしちゃいます」などのコメントがあった。



時任さんは、1991年10月2日にニュージーランドで生まれ、幼少期を日本以外にカナダ、ニュージーランドで過ごす。11歳で日本に帰国し、高校時代に2年間のカナダ留学を経験。2017年よりアミューズに所属し現地で得た英語力を活かし、「おもてなしの基礎英語」（NHK Eテレ）のドラマパートにレギュラー出演を果たし、俳優として活動中。（時任さんの公式プロフィールより）