伊藤二花が首位タイで最終日へ、谷田侑里香は15位 米女子下部ツアー
＜IOA選手権 2日目◇25日◇モロンゴ・ゴルフ・クラブ・アット・タックウェット・キャニオン（米カリフォルニア州）◇6534ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。
【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
ツアー初優勝を狙う20歳・伊藤二花が7バーディ・ボギーなしの「65」をマーク。トータル10アンダー・首位タイに浮上した。谷田侑里香は「72」で回り、トータル3アンダー・15位タイで最終日へ。長野未祈はトータル14オーバー・129位で予選落ちを喫した。今大会の賞金総額は20万ドル（約3170万円）。優勝者には3万ドル（約475万円）が贈られる。
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