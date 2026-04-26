将棋の第84期名人戦七番勝負第2局は4月26日、青森県青森市の「ホテル青森」で2日目の対局が開始された。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、糸谷哲郎九段（37）が挑戦する大注目のシリーズ。その2日目開始の朝、盤外で思わぬ“珍事”が発生し、ファンの視線を釘付けにした。

【映像】ハサミを入れて…「新定跡誕生」!? の一部始終

注目を集めたのは、対局再開の儀式とも言える「封じ手」の開封シーンだ。封じ手とは、2日制のタイトル戦などで1日目の対局終了時刻を迎えた際、手番の対局者が次の指し手を専用の用紙に書き記し、封をして立会人に預けるルールのこと。一晩の休憩を挟むことで生じる不公平（手番の側だけが盤面を見ずに考え続けられること）をなくすためのもので、翌朝に立会人が開封し、その手が盤上に再現されて対局が再開となる。

定刻の午前9時を前に、立会人を務める行方尚史九段（52）が、藤井名人が前日に封じた37手目の入った封筒を手に取った。通常、封筒にハサミを入れる際、立会人はごみが出ないように（または封筒の形を保つために）端を少しだけ残して切る「残す派」と、端までスパッと「切り落とす派」のどちらかに分かれることが多い。もちろん開封の方法に明確なルールはないのだが、ここで行方九段は、ハサミを少しだけ入れた後に「手でちぎる」という全く新しいスタイルを披露したのだ。

この豪快かつ予想外のアクションに、ABEMAの中継で聞き手を務めていた貞升南女流二段も「え、手でちぎる方は珍しい（笑）」と思わず本音をポロリ。「切らないでつなげておく方と残しておく方がいますよね」とすかさずフォローを入れたものの、盤上ならぬ盤外で突然飛び出したまさかの“新手”に、少々動揺を隠せない様子だった。

中継を見守っていた視聴者たちも、この瞬間を見逃さなかった。コメント欄は瞬く間に「新定跡誕生」「切り落とす、切り落とさない、ちぎる←new」「手でちぎったの新たな」「ちぎる 前例なし」「新手がでた」「ちぎる派は新手ｗ」と大盛り上がり。さらに「ワイルドだねえ」「行方流」「いちいち面白い」「初めて見た ちぎるのw」と、行方九段ならではの味のある所作に沸き返っていた。

最高峰のタイトル戦という極度の緊張感に包まれる対局室において、立会人がもたらした思わぬユーモア。和やかな“珍事”で幕を開けた2日目だが、盤上ではここからいよいよ本格的な激戦が繰り広げられていく。

（ABEMA／将棋チャンネルより）