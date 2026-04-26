高級フレンチより「思い出の味」が勝る理由。漫画『ザ・シェフ』に学ぶ、究極の顧客満足とは？

料理漫画の金字塔『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）。法外な報酬を要求する孤高の天才シェフ・味沢匠の活躍を描いた本作は、単なるグルメ漫画にとどまらず、プロフェッショナルとしての仕事の流儀を教えてくれます。今回は第2話のエピソードから、ビジネスパーソンも必見の「究極の顧客満足」のヒントを紐解きます。

ターゲットの「真のニーズ」を見極める徹底したリサーチ

味沢に課せられたミッションは、食欲をなくし晩餐を残してしまうパミール王国の大臣を満足させることでした。帝都ホテルの料理人たちが高級食材で挑もうとする中、味沢はまったく違うアプローチをとります。彼は大臣の生い立ちを調べ上げ、彼が地中海沿岸アビリア地方の孤児であったという過去に行き着きます。表面的な「豪華な食事」ではなく、ターゲットの心底にある「飢えていた子供時代の原体験」にフォーカスしたのです。

「ただのポトフ」を最高の一皿に変えた圧倒的な行動力

晩餐会に出されたのは、高級フレンチではなく「ただのポトフ」でした。しかし、大臣はそれを泣きながら貪り食います。その秘密は、ポトフに使われたアビリア地方特有のハーブにありました。味沢は、大臣の「母の味」を再現するためだけに、一週間の余裕を使ってわざわざ現地までハーブを調達しに行っていたのです。

顧客の心を動かすのは、見栄えや価格だけではありません。相手の背景を深く理解し、労力を惜しまずに「本当に求めているもの」を提供する姿勢こそが、味沢が「幻の料理人」と呼ばれるゆえんと言えるでしょう。