ホークスで自己最高のシーズンを送ったニキール・アレクサンダー・ウォーカーがMIP賞に選出

4月25日（現地時間24日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀躍進選手賞（MIP）に、アトランタ・ホークスのニキール・アレクサンダー・ウォーカーが選出されたことを発表した。

ホークスの選手でMIPに選ばれたのは、1997－98シーズンのアラン・ヘンダーソン、2024－25シーズンのダイソン・ダニエルズに続いて3人目。2シーズン連続でホークスの選手が受賞となった。

昨夏ミネソタ・ティンバーウルブズからサイン&トレードでホークス入りしたアレクサンダー・ウォーカーは、キャリア7年目をキャリア最高のシーズンにした。序盤こそシックスマンを務めていたが、トレイ・ヤング（現ワシントン・ウィザーズ）がケガのため離脱したことでスターターへ昇格。

78試合（うち先発は71試合）へ出場し、平均33.4分20.8得点3.4リバウンド3.7アシスト1.3スティールと、いずれもキャリアベストの数字をたたき出した。

スコアリング面で昨シーズンの平均9.4得点から2倍以上に伸ばしたことに加え、3ポイントシュートも平均試投数8.1本と成功数3.2本、成功率39.9パーセントと自己最高を更新。今シーズンの3ポイント成功数251本はリーグ4位、さらにはホークスの球団新記録になっている。

投票権を持つ100名のメディアと放送関係者のうち、66名が1位票（5ポイント加算）を投じ、アレクサンダー・ウォーカーが計396ポイントを獲得して受賞。2位票は3ポイント、3位票は1ポイントがそれぞれ加算されるMIP賞の投票結果は下記のとおり。



※所属チーム名は略称、カッコ内の数字が1位票獲得数

◆■2025－26シーズン 最優秀躍進選手賞（MIP） 投票結果

１位 ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）：396ポイント（66）



２位 ジェイレン・デューレン（ピストンズ）：254ポイント（23）



３位 デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）：135ポイント（7）



４位 ネミーアス・ケイタ（セルティックス）：41ポイント



５位 ライアン・ロリンズ（バックス）：33ポイント（3）



６位 ジェイレン・ジョンソン（ホークス）：21ポイント（1）



７位 リード・シェパード（ロケッツ）：9ポイント



８位 コリン・ギレスピー（サンズ）：3ポイント



ー位 ジャマール・マレー（ナゲッツ）：3ポイント



10位 ステフォン・キャッスル（スパーズ）：1ポイント



ー位 ナジ・マーシャル（マーベリックス）：1ポイント



ー位 ジェイデン・マクダニエルズ（ウルブズ）：1ポイント



ー位 アメン・トンプソン（ロケッツ）：1ポイント



ー位 ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）：1ポイント

【動画】MIPに輝いたアレクサンダー・ウォーカーの好プレー集！





