開催：2026.4.26

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 4 - 3 [アスレチックス]

MLBの試合が26日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアスレチックスが対戦した。

レンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴア、対するアスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングスで試合は開始した。

2回表、7番 ダレル・ハネズ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 TEX 0-1 ATH

3回表、3番 コルビー・トーマス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 TEX 0-2 ATH、5番 ジェーコブ・ウィルソン 5球目を打ってライトへの犠牲フライでアスレチックス得点 TEX 0-3 ATH

3回裏、1番 ブランドン・ニモ 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでレンジャーズ得点 TEX 1-3 ATH、3番 コリー・シーガー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 2-3 ATH

6回裏、5番 ジョシュア・ヤング 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 4-3 ATH

試合は4対3でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのコール・ウィンで、ここまで2勝1敗1S。負け投手はアスレチックスのジェフリー・スプリングスで、ここまで3勝2敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 10:46:14 更新