動物園や水族館で、動物が快適に過ごせるように配慮する動物福祉（アニマルウェルフェア）を重視する動きが広がっている。

来場者に人気があった展示や企画も変化している。（福島憲佑）

横浜市のよこはま動物園ズーラシアは３月、モルモットやハツカネズミの触れ合い体験を中止した。理由は近年の猛暑だ。体験施設には簡易的なエアコンしかなく、冷房設備を充実させるための予算確保にもめどが立たないため、動物への健康を考慮した。

ただ、動物との触れ合いは命の大切さや自然に関心を持ってもらうために重要として、施設環境が整っている同市内の野毛山動物園にモルモットなどを移送。同園で触れ合い体験を続けてもらうことになった。体験は予約制で１回１５分。転落防止のため、動物はかごや透明のケースに入れ、スタッフが事前に触り方などを説明する。

同園の担当者は「動物のぬくもりは実際に触らなければ分からない。健康に注意しながら継続したい」と話す。

福岡市の水族館、マリンワールド海の中道は昨年１０月、海の生き物に触れられる「タッチプール」を閉鎖した。水槽内のイトマキヒトデやムラサキウニ、ヤドカリなどを自由に触れる人気企画だったが、来場者に粗雑に扱われるなどして衰弱するケースもあった。ヒトデは年間約３００匹を入れ替えていたという。

同館獣医師の近藤圭佑さんは「このような形で生き物が消耗されるのは良くない。時代にも合わない」と話す。

■世界的潮流

帝京科学大准教授（動物園学）の佐渡友陽一さんによると、動物園のこうした取り組みの背景には、「動物福祉」を重視する世界的な潮流がある。２０１５年、世界動物園水族館協会が「動物福祉戦略」を策定したことを受けて関心が高まった。

同戦略では、動物の展示や種の保全に加え、来園者との触れ合いについても言及。動物への影響やリスクを注視するよう求め、「動物福祉への配慮は、常に優先事項」とする。佐渡友さんは「欧米では、動物福祉に取り組まない施設は社会的な信用を失う」と指摘する。

■飼えない理由を啓発

動物福祉への取り組みを積極的にＰＲする施設もある。

千葉市動物公園では、自然に近い飼育環境を整えるための取り組みをホームページで発信。動物によってはパネルも作成し、展示場に掲示している。たとえば、ニシゴリラについては、２４年に展示場に植栽を行い、その結果、植栽のある場で過ごす時間が増えたことなどを説明している。

福岡県大牟田市の市動物園は、１３年までゾウ１頭を飼育していたが、その死後は飼育をやめた。担当者によると、ゾウは本来、群れで生活する動物。生態に近づけるためには、複数頭を飼育するのが望ましいが、敷地が足りないためだ。同園は入り口に「ぞうはいません」という立て看板を設置。「なぜいないのか、なぜ飼わないのかを考え、動物福祉への理解を深めてもらいたい」と話す。

動物園や水族館の歴史に詳しい関西大教授（文化史）の溝井裕一さんは「動物福祉の考えが広がり、動物の苦痛は無視できなくなっている。動物園や水族館を訪れたら、動物福祉を実現するための取り組みも意識しながら観賞してほしい」と話している。

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動物園や水族館に行けば、様々な生き物を見ることができ、大人になった今も好奇心が刺激される。ただ一方で、彼らに完全な自由はない。彼らに寄り添う動物園や水族館を応援していきたい。

◆動物福祉（アニマルウェルフェア）＝英国で１９６４年、家畜の劣悪な飼育環境を告発する本が出版されたことをきっかけに広まった。「飢えや渇きからの自由」「痛み・負傷・病気からの自由」「恐怖や抑圧からの自由」「不快からの自由」「本来の行動がとれる自由」の五つの自由を原則とする。