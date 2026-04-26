所ジョージ（71）、とんねるず木梨憲武（64）、演歌歌手の田中あいみ（25）らが25日、大分県で行われた音楽フェス「ジゴロック2026 supported by ニカソー」（26日まで、大分スポーツ公園）に出演した。

3人は田中がボーカル、所と木梨が楽曲制作に関わるなどしたユニットを組んでおり、この日も「NAZO」や新曲「優柔不断」などを披露。所は序盤に1人で弾き語りも行って大分のファンを沸かせた。当日朝に現地入りしたといい「昨日は日テレの特番収録、明日はバズ・ライトイヤーのアフレコです」と初期から日本版声優を務める今夏公開映画「トイ・ストーリー5」の仕事が入っている多忙なスケジュールも明かした。

ステージでは木梨がとんねるずや、ユニットの野猿、矢島美容室としてかつて披露した「ガラガラヘビがやってくる」「叫び」「ニホンノミカタ−ネバダカラキマシタ−」なども披露。サプライズで木梨が呼び寄せたという2日目の26日出演予定のDA PUMPのISSAとKIMIも急きょステージに登場し、「今日は張り切っていきましょう！」と呼びかけ、会場は大盛り上がりとなった。

終盤には3人に出演オファーした、同イベントに初回から3年連続出演する音楽プロデューサーの小室哲哉（67）とのコラボステージも行った。TM NETWORKの「Get Wild」、所と小室で制作した初披露の新曲「Imagination」も全員で熱唱。所は「（小室とコラボする）こんなことってあるんだね」と感動を口にし「やっぱりみんなでワイワイやるのが好きなんだよね。（普段は）こんなに大汗かくことないよ」としみじみと語った。

所ら3人の目標はNHK紅白歌合戦出場だ。田中は「初の大分に来ることができてうれしいです」と喜び、「紅白歌合戦にも出たいですね」と見据えた。木梨も「去年NHKさんに“無視”されたので」と笑わせつつ「どんどん上にあがっていきたい」と力を込めた。

わずかな大分滞在中、木梨らは当日朝に日田やきそばの名店「想夫恋」、昼に人気ファミレス「ジョイフル」に足を運んだことを明かした。木梨は「小室さんも行きつけらしくて。おなかいっぱい食べました」と笑顔。翌日は別の仕事で沖縄に向かうという田中は「偶然ですけど、九州攻めで。盛り上げていきたいです！」と意気込んでいた。

イベントにはTRFのYU−KI＆DJ KOO、加藤ミリヤ、EXILEのTAKAHIROらも出演。26日のステージにはDA PUMP、HKT48、後藤真希、そして小室らも引き続き出演する。【松尾幸之介】