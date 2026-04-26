肺炎、インフルエンザ、百日咳のリスクが増大！麻疹が抱える「免疫健忘」という恐ろしい”二次被害”

麻疹（はしか）の感染拡大が、国内外で懸念されている。

多くの人にとって麻疹は「高熱と発疹が出る子どもの感染症」というイメージかもしれない。だが、その認識だけでは不十分だ。近年、大人が麻疹に感染すると免疫をリセットしてしまう「免疫健忘（immune amnesia）」を引き起こすことが世界的に注目されている。

東京・新宿の小学校では集団感染が起き、学年閉鎖の対応が取られた。感染拡大は一地域にとどまらず、2026年４月21日時点で国内累積報告数は299例。４月中旬の時点で、すでに前年１年間の報告数を超え、2019年の744例に迫る勢いだ。

なぜ今、麻疹が再び広がっているのか。そして私たちは何をすべきなのか。北海道を拠点に活動する総合診療専門医の舛森悠医師に聞いた（以下、「」は舛森医師）。

インバウンド増大と感染拡大

今回の感染拡大の背景には、大きく３つの要因があるという。

「１つ目は海外からの輸入例です。麻疹は東南アジア、中東、ヨーロッパなどで今も流行しています。コロナ禍後に人の移動が戻り、持ち込まれるケースが増えました。

２つ目は国内の接種率低下です。2024年度のMRワクチン接種率は第１期92.7%、第２期91.0%。世界保健機関が集団免疫維持の目安とする95%を下回る状態が続いています。

３つ目は制度変更の歴史による世代差です。日本では1978年に１回接種で始まり、2006年に２回接種へ移行しました。その過渡期に育った30〜50代には、免疫が十分でない方が一定数います。2026年の届け出数の76%が10代〜40代に集中しているのは偶然ではありません」

昨今のインバウンドが感染拡大の一因であることは否定できないだろう。麻疹は子どもの病気と思われがちだが、成人では重症化しやすい。

「成人が感染すると、入院例では肺炎や肺障害が約４割、肝障害が約６割に見られた報告があります。脳炎は1000人に１人程度ですが、後遺症や死亡につながることがあります。妊娠中の感染では流産・早産・低出生体重児のリスクも高まります。免疫抑制状態の方では命に関わるケースもあります」

さらに見逃せないのが、感染後の免疫力低下だ。

「免疫健忘とは、麻疹にかかったあと、これまで感染症やワクチンで得てきた免疫の記憶が弱まり、ほかの感染症にかかりやすくなる現象です。体の中で免疫を記憶している細胞がダメージを受けることで起こります。回復後もしばらく、肺炎、インフルエンザ、百日咳など別の感染症リスクが高まります。麻疹は治れば終わりではありません」

特に影響を受けやすいのは、抗がん剤治療中、臓器移植後、HIV感染者、自己免疫疾患で免疫抑制剤を使っている人たちだ。妊娠中の人もワクチン接種が制限されるため、周囲が守る必要がある。「コクーン戦略」だ。

「コクーン（cocoon）は繭（まゆ）という意味です。赤ちゃん、妊婦さん、抗がん剤治療中の方、免疫が弱っている方など、自分ではワクチンを打てない人のまわりを、家族や同居者、医療従事者などワクチンを打てる人の免疫で囲んで守る考え方です。本人が打てないなら、周囲の免疫で守るしかありません」

また、社会が感染拡大を防ぐための対策を迅速に行う必要もある。

１歳未満の赤ちゃん、がん患者、妊婦を守れ

新宿の学年閉鎖は「迅速で妥当な判断」だと舛森医師は言う。

「麻疹は発疹が出る数日前から感染力があり、症状が出てから休ませても遅いことがあります。手洗いや一般的なマスクだけでは防ぎきれないほど感染力が強く、接触機会そのものを減らす対策が重要です」

学校だけでなく、企業にも備えが求められる。

「従業員のワクチン接種歴確認、未接種者への支援、発症者が出た場合の在宅勤務や接触者対応ルールの整備など、麻疹BCP（事業継続計画）の視点を持つべきです。流行後の対応より、平時の予防のほうがはるかに低コストです」

2025年１月22日に東京都が都内での麻疹患者発生を公表してから１年あまりが過ぎた。海外からの往来が増加した現代において、感染症は一地域の問題ではなく、世界と直結したリスクになっている。

振り返れば、あの時点で「単発の輸入例」「限定的な発生」と受け止め、社会全体が危機感を十分に持てていなかった面は否めない。

今こそ、麻疹を個人の病気ではなく、社会全体の危機として捉え直すべき時だ。対策を怠れば、局所的な爆発的流行が起きる可能性はゼロではない。

「麻疹は１人の感染者から12〜18人にうつるとされ、初期のCOVID-19やインフルエンザよりはるかに強い感染力です。空気感染し、発症前からうつします。

全国一斉の大流行より、学校、保育施設、寮、職場など未接種者や免疫が不十分な人が集まる場所で局所的集団感染が起こる形が現実的です。麻疹は昔の病気ではなく、今でも、免疫の穴があれば爆発的感染を起こしえます」

特に30〜50代や20代の一部には、ワクチンの１回接種のみで終わっている世代が含まれる。

「確認方法はシンプルです。母子手帳でMRワクチンが２回記録されているかどうか確認してください。２回接種済みなら安心材料になります。記録がない、１回しか打っていない、不明という場合は抗体検査を受けるか、MRワクチンを追加接種する選択肢があります。妊娠を希望する方、医療職の方、家族に免疫力が低下している方がいる場合は特に早めの確認が大切です」

最後に舛森医師が強調したのは、乳幼児への配慮だ。

「あなたが打ち直すかどうかで、１歳未満の赤ちゃんの運命が変わります。MRワクチンは１歳未満には打てません。生後６ヵ月を過ぎると母親からの抗体は減り、１歳まで無防備な時期にあります。

妊娠中の方、がん治療中の方、免疫抑制治療中の方も打てません。20〜30代は子育て世代であり、そうした人たちに最も近い距離にいる世代です。自分の免疫の有無が、目の前の赤ちゃんや治療中の家族の命に直結します。

母子手帳を確認し、２回の記録がなければ、かかりつけ医や自治体に相談してください。あなたが打ち直す１本は、自分のためだけではありません。赤ちゃんのための１本でもあります」

接種歴が不明な場合にも、医療機関に相談してほしい。

「麻疹は、かかった後に後悔しても遅い病気です。自分は大丈夫と思い込まず、一度確認することが、あなた自身と大切な人を守る第一歩になります」