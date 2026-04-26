〈医者から「顔の原形がなくなる」、母親はショックで失神…“顔に大きな穴が空いた”希少がん患者の男性（22）が明かす、幼少期の過酷な治療〉から続く

小学2年生で極めて稀ながんである「明細胞性歯原性悪性腫瘍（めいさいぼうせいしげんせいあくせいしゅよう）」を発症し、15年にわたって闘病を続けているもりひさん（22）。

【衝撃画像】「皮膚が枯れて、ドス黒く変色し…」「顔にパチッと穴が空いた」もりひさん22歳の“顔に空いた大きな穴”を写真で見る

症状の進行によって顔面に穴が空いてしまったという彼に、専門学校2年で襲われた顎骨壊死、飛び降りることを考えるまでだった顎骨（がくこつ）壊死の壮絶な痛み、顔に穴が空いた時の様子などについて、話を聞いた。（全5回の3回目／4回目に続く）



もりひさん ©杉山秀樹／文藝春秋

◆◆◆

「地獄でしたね、あのときは」顎骨壊死を発症→壮絶な痛みに耐え続け…

――左上顎に放射線を当てる重粒子線治療を受けたものの、4年後に顎骨壊死を発症して歯茎がなくなってしまったとのことですが、治療はどんなことを。

もりひ 洗浄と痛み止めしかなかったですね。顎骨壊死が起きたのは、鍼灸の専門学校2年目の後半で。高校3年間はなんもなかったんですよ。だから陸上部入ってずっとやってたし。

顔のむくみはまだありましたけど、赤みもちょっと薄まってきて。僕も両親も、大油断してましたね。「もう大丈夫かな」って。

――ひたすら洗浄と痛みの対処を。

もりひ 寝て、洗浄して、痛み止めを打っての繰り返し。あのときは、あまりに痛くて1日1時間ぐらいしか寝られなかったです。痛み止めも効かないくらい痛いんですよ。

せん妄状態というか、痛み止めを飲み過ぎてボーッとしてるんですけど、それでもあまりの痛さに起きてしまうという。地獄でしたね、あのときは。

動く気力も出ないから、痛みに耐えるしかない。「ほんとにどこも行かれへんし」みたいな。痛さから逃げるために飛び降りるにしても、飛び降りる場所まで痛くて行けないっていう。そもそも飛び降りるのも怖いですし。やばかったですね。

専門学校卒業前にがん細胞が見つかり、抗がん剤治療開始

――治療のために、鍼灸の専門学校を休むことも。

もりひ 専門3年の夏に、「卒業せずに、やめて治療に専念したほうがいい」って言われたんですよ。でも、「いやです」って。「もう3年やってきて、みんなともめちゃくちゃ仲良かったので。どうなってもいい。僕はやめませんよ」って。「そのぐらい覚悟があるんやったら」となって、何事もなく卒業できました。

痛み止めを飲んで、その眠気をなんとか消して勉強するみたいな。30分やって、痛かったら休んで。集中できるときに集中するしかないんですよ。それでも、わりと円滑にできていたんじゃないかな。

で、顎骨壊死だけやと思ってたら、専門学校卒業前にがん細胞が見つかって。

――そこで抗がん剤治療を。

もりひ 抗がん剤は、卒業するまで待ってもらったんですよ、「やるなら卒業してからにしてください」と言って。それで卒業した年の3月、4月に初めて抗がん剤を。

「これ、穴があくんちゃうん？」顔がどす黒く変色し、左右に穴が…

――抗がん剤の副作用は。

もりひ 錠剤の抗がん剤を飲んでたんですけど、最初はずっと熱がありましたね。38度ぐらい。脱毛しない抗がん剤やったんですけど、吐き気もありました。痺れに関しては、手足には出なかったですけど、顔面に出て、唇が動かんくなって。

――顔に外傷的な変化が現れ始めたのはいつ頃ですか。

もりひ 抗がん剤を始めてからなので、去年の5月ですね。顔がどす黒くなってきて。「これ、穴があくんちゃうん？」ってなったら、案の定、顔に穴が空いて。

最初は一点集中でどす黒くなってきて、皮膚がどんどん枯れてきて、しぼむような感じになって。で、左右にパチッと穴が空いちゃう。黒くなって穴が空くまで2日とか。一瞬でした。

痛みはなかったですね。穴の周りは痛いんですけど。生きている皮膚が痛いわけです。付近の組織がほとんどなくなるんで。

――感覚としては「気づいたら穴が空いていた」。

もりひ 普通に日中過ごしていたら穴が、みたいな。「あれ？ 穴空いたけど」って感じで病院に電話して。病院の先生はそんなに焦らず、「本当ですか。とりあえず次の診察のときで。まあ、今日来てもいいですけど」みたいな感じなんですよ。

「エッ、穴あいてるんですよ。大丈夫なんですか、これ」って。とりあえずばい菌に感染しないように、とは言われましたね。軟膏を塗って。

「これやっても無理やな」いろいろな病院を回ったが、対処できず

――セカンドオピニオンは。

もりひ 行きました、行きました。希少がんの治療で有名やったんで、東京のがん研有明病院に行ったり。阪大でずっと診てくれていた先生のところにも行ったし。でも、結局どこの先生も同じでしたね。「いまどうすることもできひんから」みたいな。

――やはり重粒子線治療の影響が大きかった。

もりひ そうなんですよ。あれがでかいですね。でも、そのときはそれをやらなきゃ死んでましたからね、たぶん。がん細胞が脳に行ってたと思うんで。「命と引き換えに」って考えると、今の僕でもやっていたでしょうね。

――複数の医師から同じ見解を伝えられて、どんな心境でしたか。

もりひ まあ、でも正直、「どこで診てもらっても同じやろな」って自分ではわかっているんですよ。でもSNSやっていると、いろいろな病院へ行ってくださいという応援の声が来るので、まあ、藁にもすがる思いでと言いますか、とりあえず行くかってなって。

行ってみたものの、やっぱり自分が思っている通りになりましたね。十何年も自分の病気と向き合ってたら、ある程度わかるんですよ。「これやっても無理やな」ってのが。だからなんとなく、病院の先生に言われる前に自分で察しは付きますね。

親にも「たぶんこう言われると思うよ。あんま期待せんといて」って先に言っておきますね。セカンドオピニオンを受けるにしても。

母親も昔は結果を聞くたびに失神してたけど、最近は強いですね。

治療薬は月10万円…それでも効果を断言できない病気の難しさ

――現在（2026年2月取材時点）はどんな治療を。

もりひ 免疫治療です。キイトルーダという薬を使っています。去年の12月ぐらいからですね。扁平上皮がんに効くような薬らしくて、それをやってみようと。

国が認めている治療で、保険も利くんですけど、けっこう高くて。毎回、限度額まで行きますね。3週間に1回なんですけど、1カ月に10万円はかかります。

――効果は。

もりひ 効いているような気もするんですよね、なんとなしですけど。主要な医科の先生って、薬のことには詳しいですけど、局所を診てもあれなんで。

でも、がんセンターで働いているような口腔外科の先生であったり、耳鼻科の先生であったりに診てもらったら、「皮膚ががんで死んでいるような人の状態じゃないから、もしかしたら効いているかもしれないよ」みたいな。

――血液の腫瘍マーカーなどで、そのあたりの判断はできないのですか。

もりひ あれがね、なかなかわからんらしくて。僕のがんでは、腫瘍マーカーとかに反映されないんですよ。血液では異常が出ない。だから結局その治療が効いているかどうかの確定診断ができないんで。それが一番厄介で。

どの科の先生もそれで頭を悩ましているというか。皮膚の状態とか、組織の状態で判断するしかないんですね。

がんで死んでいる状態だとジュクジュクになるらしいんですけど、穴の奥とかの表面にはまだ血流も通っているそうで。だから、先生たちも探り探りなんですけど。

「口も開きにくいし、痛いんで、もはや飲んでます」顔に穴が空いた後の生活の苦労

――痛みのほうは。

もりひ 痛いのは痛いですね。やっぱり穴が空いているんで、神経も巻き込んでいる。痛み止めを飲んでなんとかしてます。1日にロキソニン3錠とトラムセット4錠とっています。そうすると1日もちますね。

――食べるものが限られたり？

もりひ 今日はパスタと柔らかいパンを食べました。一応噛めるのは噛めるんですけど、口も開きにくいし、痛いんで、もはや飲んでますね。「飲んででもいいから食べてください」って先生から言われているので。

――食欲はなくなりますか。

もりひ 失せますよ、マジで。できれば3食も食べたくないですもん。ご飯なんて食べたくないですからね。昔は食べることが好きやったんですけど、今はもう単なる作業として捉えてます。生きるために食うだけ。

「食事が面倒臭くなってくる」食事に40分かかり、体重は激減

――体重も減ったのでは。

もりひ すっごく痩せました。噛むのと飲むのとでは、胃に入る量が全然違いますからね。だから先生からは、「食べられるものなら何でもでいいから食べて」と言われます。「とにかく痩せるな」と。

「がんに悪いので、糖分は控えてください」ってコメントをよくもらうんですけど、糖分なんて控えようものなら、今頃干からびて倒れてますからね。ジュースとかもガンガン飲んでくださいって言われてます。エネルギーが足りてないからって。

――食べたいけど、食べられないもの、食べにくいものはありますか。

もりひ ハンバーガーですね。バクッと食えないですから。マクド、食いたいです。ビッグマックが好きなんですけど、まあ無理でしょうね。もし食べるとしたら、バンズ食べて、パティ食べてといった具合に、1層1層食べるしかない。

――食事を取るのにもけっこうな時間が？

もりひ えぐいですよ。時間を掛けて食べるから、ちょっとの量でも腹一杯になる。だから痩せるんです。で、食事のスピードも遅くなるにつれ、食事が面倒臭くなってくるんですよ。40分ぐらいかかりますから。

この前、友達とご飯を食べましたけど、僕からしたら嘘でしょっていうぐらい口開いてるんです。「もう、それ人ちゃうやん」みたいな。

治療の辛さから、うつ病のようになった時期も

――皮膚移植の話などは。

もりひ がんの活動が治まってからじゃないとできないんですよ。だから今は何もできなくて。といっても、なにをもってがんが治ったかもわからへんから。

「ここで穴が空くのが止まったから治まった」という基準がないんですよね。だから難しいです。それに、他の部位から皮膚を持ってきて、もしなんかあったらもっと大変になるとも言われてて。

――がん再発のリスクを考えると、いろいろあると。

もりひ もし再発したら、入れた健康な組織にがん細胞がどんどん広がっていく可能性がある。「めちゃくちゃなことになるんちゃうか」みたいな。皮膚移植自体、感染症のリスクもありますし。

それもこれも、この病気が希少すぎてわからないことだらけだから、やりようがないんですよね。

――治療の辛さから、うつ病のようになった時期もあったそうですね。

もりひ 専門3年のときかな。痛みからうつになって。で、精神科に1回行って薬を処方されたんですけど、2、3日で止めましたね。「これ、飲んでも無理やろう」と思って。

幸い、僕の場合は国家試験に合格するという目標があったんで。痛くても痛み止めを飲んで勉強することで前を向くしかなかったんですよね。

撮影＝杉山秀樹／文藝春秋

〈「顔の穴が大きくなって、口と繋がった」「歯を磨くのが地獄」顔に穴が空き、唇が無くなった希少がん患者の22歳男性が、それでもポジティブに生きるワケ〉へ続く

（平田 裕介）