〈「皮膚が枯れて、ドス黒く変色し…」「顔にパチッと穴が空いた」“世界的に珍しい病気”になった22歳男性が語る、治療中の“壮絶すぎる痛み”〉から続く

小学2年生で極めて稀ながんである「明細胞性歯原性悪性腫瘍（めいさいぼうせいしげんせいあくせいしゅよう）」を発症し、15年にわたって闘病を続けているもりひさん（22）。

【衝撃画像】「顔の穴が大きくなって、口と繋がった」「歯を磨くのが地獄」もりひさん22歳の“顔に空いた大きな穴”を写真で見る

症状の進行によって顔面に穴が空いてしまったという彼に、顔の穴によって生じた支障の数々、重粒子線治療の副作用、パートナーへの想いなどについて、話を聞いた。（全5回の4回目／5回目に続く）



もりひさん ©杉山秀樹／文藝春秋

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「歯を磨くのが地獄」「口が開けへんから激痛」

――顔に穴が空いてしまった現在の日常生活で、特に辛いことは何ですか。

もりひ 歯を磨くのが地獄ですよ。あれ、マジで。人生で一番イヤです。まずこの上顎の装置を外さないといけないんですよ。外すのがもう、口が開けへんから激痛なんです。傷口を引っ張らないといけないし。

――その装置は、毎日取り外す必要があるのですね。

もりひ そうなんです。外して、自分で洗って、また入れ直さなあかんのが痛いんですよ。引っかかって。もうそれがストレスで堪らないですね。その痛い作業をしないと1日が始まらないので、それがきついんですよね。

――視力や聴力への影響はありましたか。

もりひ 視力は、重粒子線を当ててた影響で白内障になったんですよ。で、両目を手術しているんです。それでやっと視力1.0まで戻って。

高校の3年間はほとんど見えてなかったですね。左目なんて、右目を隠したら視力検査の台がどこにあるかさえわからへんぐらい真っ白で。友達にふざけて「これ、白内障じゃね？」とか言ってたら、ほんまに白内障やって。

「嗅覚はないですね。鼻はもう焼け死んでるんで」

――耳や鼻はいかがですか。

もりひ 聴覚は全然大丈夫で、嗅覚はないですね。鼻はもう焼け死んでるんで。今は、香水が若干匂うかな、ぐらいです。

最初、味覚もなかったんですよ。中学校出てからは全然味しいひんようなご飯食べてて。でもだんだん味覚だけ回復してきてって感じですね。

――「治療をすべて投げ出したい」と思うことは。

もりひ ありますよ。毎日思ってます。治療も全部やめて、自由になったろうかなと思いますけど。でも今って、うれしいことに、そんなことがもうできひん状況にあるなと思ってて。

いろいろな方が僕のことを見てくれてて、応援していただいて。だから大袈裟に言ったら、もう自分だけの命じゃないかもしらんなと思って。

「穴からも吸ったり吐いたりできる」顔に穴が空いたことによる“影響”

――SNSには、他の病気と闘っている方からの声も届きますか。

もりひ すごいです、ほんとに。病室でいつも励ましてもらってます、みたいな。僕と同じように顔や顎に病気がある人もいれば、腕のない方であったり、精神疾患でしんどい方もたくさんいらっしゃる。

――顔に穴が空いていると、外気を感じることも。

もりひ 冷たい空気が痛いですね。吹き込んでくるみたいな。でも、呼吸しやすいですよ、この穴からも吸ったり吐いたりできるんで（笑）。口を閉じていても、もう余裕っす。たぶん無意識やったらここから呼吸してるときのほうが多いんちゃうかなっていうぐらい。

――鼻での呼吸は。

もりひ 左が完全にできなくて、塞がっちゃってるんです。右はできます。だから、皆さんが鼻で呼吸している分を、僕は顔の穴で呼吸しているみたいな（笑）。

――お風呂や洗顔は。

もりひ お風呂は案外しみないんですよね。痛覚が死んでいるのか、知覚がないんですよね。だから洗顔とかでしみるのかなと思ったんですけど、案外行けるんですよね。いろいろバランスが難しいですよね。

――睡眠、どうです？

もりひ 3時間に1回起きますね。眠りが浅いんで。3時間に1回起きて、痛かったら痛み止め飲んで。だから寝るのは3時間、3時間、3時間みたいな感じです。物音ですぐ起きますね。正直、疲れが取れないです。

「なんでこうやって立ち直って生きられているのか、自分でもわからない」

――顔は自分のアイデンティティの最たるものだと思いますが、その顔が変わっていくことにどう向き合ってこられましたか。

もりひ やっぱえぐいっすよ、最初。だってニキビできただけでも死んだろうみたいに大騒ぎする奴、おるじゃないですか。僕の弟なんですけど（笑）。「あー、ニキビできたー！」みたいな。

家帰ってきて、鼻毛出てるって気づいただけでもショックじゃないですか。だから顔に穴があくって、ねえ？

自分でもわかんないですもんね。なんでこうやって立ち直って生きられているのか。自分を客観視したら、たぶん無理なことなんですよ。

まあ、僕が落ち込んでいたときは家族も一緒になってみんな落ち込んでいましたけど。ありきたりですけど、「どんな姿になっても大切な子どもやから」というふうに言ってくれてましたね。

「病気のことは最初に言ったんですよ」交際4年目のパートナーが見せた反応

――もりひさんには、パートナーがいらっしゃいますね。

もりひ 専門学校で出会って、今年で4年目ですね。こないだ交際3年の記念日を迎えたばかりで。週1で会ってて、先週は水族館に行きました。

病気のことは最初に言ったんですよ。つき合う前に飲みに行ってたりしたときに、20歳ぐらいで言ったかな。僕も再発しないと思ってたんでつき合ったんですけど。

彼女、めっちゃ親身に聞いてくれて。なかなかいないじゃないですか、自分の病気のことを言って、親身に聞いてくれる子って。「あっ、この子、いい子やな」と思って。そしたらどんどん仲良くなってみたいな。

――顔の変化には、どんな反応を。

もりひ 彼女は「で？」って感じでしたね。なんかね、悲観しないんですよ、それがすごく助けになってて。だいたい落ち込むじゃないですか。でも、「大丈夫やって。あんたは大丈夫やねんから。今まで大丈夫やってんから」みたいな。

もう相手も気づいていると思うんですけど、僕、彼女のことを第一優先でやってるんですよ。なんかもう大袈裟に言うと、彼女のためやったら命捨てられるぐらいのあれでやってるんで。

自分が病気になってから自分の人生をほったらかしにした時期があって、「どうせ死ぬんやったら誰かのために生きよう」と思って復活したんで。でもそれを相手も感づいているみたいで、「私のためじゃなくて、自分のために楽しんで生きてね」みたいなことを、この前言ってくれて。

「彼女がいなかったらとっくに死んでました」パートナーの支え

――パートナーの前では、元気な姿を見せたい。

もりひ そうですね。自分が病気で苦しんでいる姿を見せたくないんですよ。どんだけ痛くても。でも人間ってそういう時って、自分でも気づかずに荒れてると思うんですよね。

僕も痛い時って、めっちゃ口数も減るし。そのあたりも察して「ありのままで生きていいんやで」って何回も言ってくれますね。

そう言ってくれるけど、ありのままでおったら、僕、痛くて黙ったまんまですよ（笑）。めちゃくちゃ八つ当たりしてしまうかもしれない。でも、八つ当たりしたくない。そういう相手なんです。何なんですかね、これってね。難しくないですか？

――大きい存在ですね。

もりひ 間違いないです、ほんとに。というか、彼女がいなかったらたぶんとっくに死んでました、絶対。親より大事なとき、ありますから。入院したら毎回来てくれますね、お見舞いに。

――「ナカナイカノジョ」という曲も作られていますよね。

もりひ ああ、そうですね。お恥ずかしながら。がんが再発して、家族であったり、友人に伝えたら、みんな揃いも揃って泣いちゃうんですけども。それが辛くて。「なんでこんな周りの人を悲しませるんやろ」というときに、彼女だけ「私は泣いてないから頑張ってね」って言ってくれたときに、なぜか曲が書けたんですよ（笑）。

「アイデンティティも全部奪っていきます」病気によって仕事ができない“悔しさ”

――自分も辛いけど、周りの方が泣いている姿を見るのも辛い。

もりひ しんどいっすよ、マジで。引きますもん（笑）。勘弁してくれよって。「なんか俺、悪いことしたんかな」っていう気持ちになるから。病院の先生からも「再発のことはどうする？ 自分で言う？」みたいなん聞かれて。「自分で言います」って。

他人から知らされるほうがイヤじゃないですか。だからみんなのとこ、1人ずつ行って、おばあちゃんに会ったり。もう突っ伏して泣くんです。隠れて泣く人もいれば、目の前で号泣する人もいて。あれは辛いですね。

――パートナーも鍼灸師を？

もりひ やってます、やってます。

――体がしんどいと施術してもらうことも？

もりひ いや、逆ですね（笑）。仕事で疲れてるので僕がやります（笑）。

――鍼灸師として働けない悔しさ、当然ありますよね。

もりひ くやしいですよ。僕、一生懸命働いていたんで。周りの子たちよりも早く働いてて、「みんなの先行ってるやん」みたいに嬉しかったし。

病気って、そういうアイデンティティも全部奪っていきますからね。仕事って生きることでもあるんで。それが奪われることに猛烈に頭来るんですよね。

「バチンと音がしました」顔の穴と口が繋がってしまい…

――顔に対する視線が気になることは。

もりひ まあ、そこが僕の強みなんですけども、けっこうポジティブにやってるんで「見るなら見ろよ」みたいな。

――目立ちたがり屋なところが。

もりひ もちろん。目立ちたがりじゃなかったらこんなことやってない（笑）。小学校の頃から、目立つの大好きなんで。だから入院とかしても、帰ってきたらヒーローみたいになっちゃって。「もりひ、来たー！」みたいな。

「お帰りなさい会」みたいなのをクラスでやってくれて、色紙とかでいろいろ作ってくれるのがうれしくて。

――最近の動画では、穴が大きくなって口と繋がったと報告していましたね。

もりひ だから唇がない状態で。しゃべると唾液が出るじゃないですか。でも唇がないと制御がきかなくなるんで、たまに吸わないとたまってしまう。面倒臭いですね。

――口と穴が繋がった瞬間というのは。

もりひ バチンと音がしました。もう唇は1センチあるかないかの状態やったんですよ。で、さっきも言ったように、装置を外すときって引っ張られるじゃないですか。その引っ張りに耐えられへんくなって、バチーンって。

出血もしたので、病院に駆け込んで。けど、そもそも血流がないところやったんで、ちょびっとぐらいの出血でしたね。重粒子当ててるんで、もう血流が戻る可能性はないんで。縫うところもないんですよ。唇の端と端がないので。

撮影＝杉山秀樹／文藝春秋

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（平田 裕介）