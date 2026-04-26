〈「顔の穴が大きくなって、口と繋がった」「歯を磨くのが地獄」顔に穴が空き、唇が無くなった希少がん患者の22歳男性が、それでもポジティブに生きるワケ〉から続く

小学2年生で極めて稀ながんである「明細胞性歯原性悪性腫瘍（めいさいぼうせいしげんせいあくせいしゅよう）」を発症し、15年にわたって闘病を続けているもりひさん（22）。

【衝撃画像】「今はペットボトルくらいの大きさ」もりひさん22歳の“顔に空いた大きな穴”を写真で見る

症状の進行によって顔面に穴が空いてしまったという彼に、これから予測される症状、YouTubeやSNSのフォロワーとの交流、誹謗中傷への対応などについて、話を聞いた。（全5回の5回目／1回目から読む）



もりひさん ©杉山秀樹／文藝春秋

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将来的には前歯と目を失う可能性も…

――顔に空いた穴が大きくなって口と繋がってしまったわけですが、「いずれこうなるだろう」と予測はしていましたか。

もりひ まあ、時間の問題やと思ってましたけど、「もしかしたらなんとかなるんじゃないかな」って期待もしてて。でも、ああいうのって急に来るんでね。

最初は楊枝でポツンと刺した程度の、点のような穴でした。そこからどんどん広がっていって。今はたぶんペットボトルの底ぐらい空いてます。

――さらに穴が広がる可能性が。

もりひ 前歯が2本だけ残っているんですけど、先生からは「そこはなくなるかもしらん」みたいに言われてます。最悪、目も落ちるかもですね。この2つが起きたときだけですね、僕がどん底に落とされるとしたら。眼窩底（がんかてい）が弱ってきているので、それが一番怖いですよね。

「一応、腫瘍自体はあるとは言われている」脳への転移の可能性は？

――目の土台も、放射線の影響で再生が難しい。

もりひ もう土台がなくなって、ちょっともう手が付けられない。メスを入れちゃいけませんよ、とずっと言われてきているらしいんで。涙がすぐ出るから、もうずっとドライアイだし。

――キイトルーダを用いた免疫治療が効いているとのことですが、進行が止まっている感覚はありますか。

もりひ 若干。キイトルーダをやってから。以前はずんずん広がっていってたんですけど、それが2カ月前ぐらいから止まってるんで（2026年2月取材時点）。ワンチャン、もしかしてですけど、僕はその希望にかけるしかないんで。

――脳への転移などの心配は。

もりひ 一応、腫瘍自体はあるとは言われているんですけど、転移するタイプではなく、局所で広がるタイプの腫瘍となってるんです。

なので、進んでも脳とかには行かないんじゃないかな、みたいな。ある先生からは「腫瘍やのに、こんな転移せえへんのってあるのか？」って言われるし。

「なんで生きてるんですか」「早く死ねよ」SNSに誹謗中傷が殺到

――YouTubeやSNSのフォロワーには、どんな方々が。

もりひ がん患者の方も見てくれてますし、お母さん世代の方もいらっしゃいます。お母さん世代は「自分の息子と同じ年の子がこんなに頑張ってる」って感じで応援してくれてますね。同世代の精神疾患の子もおるし。なんだかんだ幅広いですけど、お母さん世代が一番多いですかね。

――同じ病気の方からの連絡は。

もりひ いないですね。海外に1人、TikTokに僕の動画を上げてくれてる人はいましたね。連絡は来てないですけど、フォロワーさんから「この人、見てください」と教えてもらいました。

――やっぱり、誹謗中傷も多いですか。

もりひ いっぱい来ますよ。最近はえぐいです。「あなた、まだ生きてるんですか」とか「なんで生きてるんですか」「早く死ねよ」みたいなん、ガンガン来ますよ。

まあ残酷ですけど、スルーしてます。そういうのを送ってくる人たち、なんか嫉妬してるっぽい感じなんですよね。僕なんかに嫉妬する意味がわかんないですけど。逆に僕のほうが嫉妬しますもん、「おまえ、顔あるやん」って。

また、そういう人に限って、毎回動画見ますからね。言うたらファンですからね（笑）。

「ライブしたら来てくれます？」SNSで歌を披露するようになったワケ

――ご家族とパートナーも動画やSNSを欠かさずチェックされている？

もりひ 毎回見てますね。うれしいことに彼女の家族もずっと見てくれていて、ライブにも来てくれたんです。

――歌を披露するようになったきっかけは。

もりひ ライブ配信で何か変わったことしたいなと考えてたら、「あ、そういえば歌えるな」って。で、チョコチョコ歌ってみたんです。

同接100人ぐらいから始まって、続けていたら1000人、2000人と増えていったんで、「もしかしたら、これってライブしたら来てくれます？」と言ったら、「ぜひやってください」ということで。

高校のときの同級生で音楽をやっている子がいたので、その子と一緒にバンドでやろかってなったんです。

――どんなアーティストが好きなんですか。

もりひ 「マカロニえんぴつ」って知ってます？ 僕、ほんと大好きで。これはマジでどこにも言ってないんですけど、ツイッター（現X）のフォローが返ってきたんですよ、ボーカルのはっとりさんから。うれしくて発狂しました、マジで。ギターの田辺（由明）さんもインスタのフォローを返してくれて。

「興奮が痛みを上回るんです」ライブ中に痛みを感じなかった理由

――活動していると、うれしいことのほうが多いですよね。

もりひ いや、そうなんですよ。ヒカキンさんからもメッセージ来ましたし。「ヒカキンさん！！！！！」ってなりましたよ。「もりひさんのポジティブさは絶対誰かの力になっているんで」みたいなこと言ってくれて。

――ライブでファンの方々と初対面を？

もりひ 初めて100人を目の前にして震えましたね。やっぱり目の前にしないと実感ってわかないですね。ライブ後に100人と握手して終わったんですけど、東北とか九州とかから来てくれた人もいて「ここにいる全員が俺のために来てくれたのかよ。マジかよ」ってなりました。

――次のライブはいつに。

もりひ ライブハウスってけっこう空いてなくて、最短で土曜日で空いている日を探したら7月になっちゃって。で、7月にライブやるって言ったら、またアンチコメントが来て。「ああ、もう7月には死んでますね」「7月にはどんな姿になっているんでしょうか」とか（笑）。こっちとしては「ほっとけ、この野郎」ですけど。

――歌うとき、痛みは感じませんか。

もりひ まあ痛いですけど、アドレナリンですよね。興奮が痛みを上回るんです。ライブは1時間か2時間ぐらいですけど、もう終わったら倒れますね（笑）。こないだのライブは、家に帰ったら気絶するように寝ました。

――病気になったからこそ、ここまで活動できたと考えてもしまいそうですけども。

もりひ そのへん、ほんと複雑ですよね。でも、目立ちたがりなんで、このほうが良かったかもしれないですけどね。不便なことが多いですけど。

この病気って宝くじに当たるよりすごい確率なので。だから、地獄の宝くじみたいなのを引いてぶっちぎりの1等賞を取ったと思えば。

僕としてもどこへ向かってるんやろうなっていう。何になりたいかって言われたら、やっぱり歌って活躍したいが勝ちますよね。SNSを始めるまでは、歌なんて考えもしなかったです。病気の若者、それしかなかったです。

でも、道が開けましたね。閉じ籠もるんじゃなくて、この弱いところを出していけばいいんやって。

自分の動画を見て自分を励ましているみたいなところもあるんですよ、正直。自分がなりたいような自分の動画を撮ることで、それに向けて自分は動くしかないんで。

撮影＝杉山秀樹／文藝春秋

（平田 裕介）