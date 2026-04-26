米大リーグは２５日（日本時間２６日）、各地で行われ、ドジャースは本拠地ロサンゼルスでカブスと対戦した。

ドジャースの佐々木朗希は今季５度目の先発マウンドに立ち、５回３分の０を投げ、４失点で今季初勝利を挙げた。鈴木誠也に先制の４号ソロを浴びるなど２本のホームランを含む毎回の７安打を許したが、大崩れしなかった。試合は１２−４。カブスの連勝は１０で止まった。（デジタル編集部）

佐々木は初回、先頭打者にヒットを許したが３番ブレグマンを三ゴロ併殺打に仕留めるなど、無失点。二〜五回は、毎回得点を許したが、コントロールが乱れることなく、１失点ずつでしのいだ。最速は鈴木に本塁打を浴びた９８・５マイル（約１５８・５キロ）だった。

今季初めて六回のマウンドに上がったが、四球の後、鈴木に中前打を許して無死一、二塁のピンチを迎えたところで降板した。ただ２番手のドライヤーが得点を許さなかった。結局、四死球は２。三振は５つ奪った。

１番指名打者（ＤＨ）で出場した大谷翔平は第１打席で４試合ぶりのヒットとなる左前打を放ち、二盗にも成功。その後は四球、四球、二ゴロ、一ゴロ。

５番右翼で出場したカブスの鈴木誠也は第１打席での先制ソロの後、佐々木から中前打、救援投手からも中前打を放ち、４打数３安打１打点で、打率を３割２分７厘に上げた。