2.5次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属するSTPRから誕生した6人組新グループ「とぅるりぷ - True & Lip Prod.STPR MUSIC」が24日、グループ名を冠した２曲目のオリジナル曲「True & Lip」のミュージックビデオ（MV）を公開した。

今曲「True & Lip」は、スリリングな駆け引きと圧倒的な華やかさが交差するセクシーなダンスナンバー。グループ名の由来である「真っ赤なリップ」が導く、さまざまなストーリーを描き出した。メンバー6人の歌声が重なり合い、未来を赤く塗り替えていくドラマチックな世界観を表現した。

つきしろやしろは「最高にかっこいいからたくさん聞いてくれよな!! 最高の曲だぜ」、ものくろは「グループ名が曲名、とぅるりぷの代表曲になりそうな予感…」と、自信をのぞかせた。

「とぅるりぷ」は、3月14日に結成して、同月28、29日のKアリーナ横浜での「STPR Family Festival!!（すとふぇす）」でデビューした。

25日と今日26日には、東京・池袋のharevutai（ハレヴタイ）で、初のワンマンライブ「True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE 〜First Kiss〜」を開催。デビューから約1か月と、STPR史上最短でのワンマンライブで、新人らしからぬ実力を披露し始めている。