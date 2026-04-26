ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」のしゆんが23日に活動14周年を迎えて、記念の新曲「ドラマ」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルに公開。SNSで話題となっている。

新曲「ドラマ」は、終わってしまった恋を、ドラマを全話見終えた後の喪失感になぞらえて描かれた。運命と信じていた日々が、いつしかセリフめいた「シナリオ」に変わり、綻びが見えていたのに、目を逸らし続けていた。そんな後悔と未練を、映画的な視点で切り取っている。MVでも、しゆんが映画館の客席に座って、空虚な視線でスクリーン見つめている映像となっている。

しゆんは、昨年10月。「のどの調子が悪くて、高い声が出しづらかったり、のどが締まる感覚があった」と、活動を約１カ月休養して、声帯手術を受けていた。リハビリ期間を終えて、今年は完全復活。“新たなハイトーンボイス”で情感豊かに歌い、ノスタルジックな旋律とうまく融合した今曲が完成した。

しゆんは「初めての周年記念曲。これからも貴方と歴史を積み重ねていけるよう、想いを込めて歌いました」とコメント。活動14年で、新たなフェーズに入ろうとしている。