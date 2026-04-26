アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、26日に都内でメディアデーを開催。29日に有明アリーナで開催される「ONE SAMURAI 1」で元K-1王者の与座優貴（28＝team VASILEUS）がONEバンタム級キックボクシング世界タイトルマッチに臨む意気込みを語った。

昨年5月にONEデビューを果たした元K-1ライト級王者の与座。昨年11月の日本大会ではK-1元3階級王者の武尊にも勝っている“タイの強豪”スーパーレックに勝利して、ONE参戦後3連勝を飾って、待望だったONEバンタム級キックボクシング世界王者ジョナサン・ハガティー（英国）への挑戦にたどり着いた。

タイトル挑戦へ過去最高の仕上がりだという。「ゴングが鳴る瞬間が待ち遠しい。200％ぐらい能力が出せると思います」と試合を楽しみにした。

王者のハガティーは英国が生んだ稀代のストライカーだがKOでベルト奪取を狙う。「ONE SAMURAI の旗揚げ戦でボーナスの10万ドルなので、5R以内に絶対倒したい」と意気込んだ。

過去の会見では「ONE SAMURAIのエースになりたい」と宣言していた。「ベルトを獲ったら自分が中心に回していきたい」と力強く口にした。

今大会では“同門”の武尊が現役ラストマッチを迎える。今回の練習期間は武尊が引退する寂しさよりも刺激と気合いをもらったという。「武尊さんの追い込みの気迫がすごかった。なので、武尊さんが引退する寂しさは勝った後に出てくるかなと思います。まずは自分がハガティー選手を倒して結果で後押ししたい」と最高のバトンを渡すことを約束した。