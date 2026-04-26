約1400億円の経済効果！BTS、ツアー初訪問の米・タンパ市で歓迎ムード 市長からメッセージも

ボーイズグループBTSが、アメリカ・タンパを紫色に染め上げ、本格的な北米ツアーの幕を開けた。実に4年ぶりとなる全メンバーでの北米ツアーに、都市全体がお祭りの雰囲気へと様変わりした。

4月25日（現地時間）、BTSはフロリダ州タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムにて、北米ツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA」の華やかな幕を開けた。

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同ツアーは、2022年のラスベガス公演以来、約4年ぶりの完全体での訪問ということもあり、世界中のARMY（BTSのファンネーム）から爆発的な関心を集めていた。

タンパ市は、BTSの初訪問を記念して、大歓迎するメッセージを送った。ジェーン・キャスター市長は、SNSを通じて、紫色の照明で照らされた旧市庁舎の映像を公開し、4月25〜29日、市内の主要な橋を紫色に点灯すると発表した。

タンパ国際空港もまた、メインターミナルに大型の歓迎メッセージを設置して入国するファンを迎え、市は会場周辺の道路を封鎖して、大規模なグッズ販売ブースを設置するなど、スムーズなイベント進行のために全面的な協力に乗り出した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

BTSの訪問は、単なる公演の枠を超え、地域経済にも莫大な波及効果をもたらしている。地元メディア『10 タンパベイ・ニュース』は、今回の公演で約8〜9億ドル（約1300〜1400億円）の地域経済効果がある見通しだと報じた。

また、『FOX 13タンパベイ』は「K-Pop：The Seoul Reach.」と題した特集番組を編成。BTSが牽引するK-POPのグローバルな影響力と、フロリダまで拡散した韓国文化の力を集中的に分析し、彼らの存在感を知らしめた。

なお、タンパでの3公演を成功裏に開催したBTSは、今後エルパソ、ニューヨーク、メキシコ・メキシコシティなど、北米12都市で31公演を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）