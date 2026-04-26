米政府系放送のボイス・オブ・アメリカ（VOA）が24日付で伝えた北朝鮮情勢の分析が、ワシントンの対北認識の変化を浮き彫りにしている。中国との関係修復が再び鮮明になる一方、米国の専門家の多くは、朝中露が一体の「三角同盟」に向かっているとはみていない。むしろ、ロシアとは軍事・戦略面で深く結び付き、中国とは経済的実利を軸に関係を調整する――北朝鮮の巧妙な“二股外交”と見るのが現実的だという見方が広がっている。

VOAによれば、こうした構図の「最大の受益者」は北朝鮮そのものだ。米ブルッキングス研究所のパトリシア・キム研究員は、平壌がモスクワと北京の暗黙の競争関係を巧みに利用していると指摘。中国からは経済的支援や交易ルートの安定化を、ロシアからは軍事技術や外交的後ろ盾としての役割を引き出すことで、従来よりはるかに大きな外交的自由度を確保していると分析した。

とりわけ質的変化が顕著なのが露朝関係だ。VOAが紹介した米専門家の見立てでは、2024年の包括的戦略パートナーシップ条約締結、2025年4月の豆満江道路橋着工を経て、両国関係は一過性の接近ではなく、軍事・物流・経済を束ねた「構造的な結合」へ移行した。米戦略問題研究所（CSIS）のシドニー・サイラー上級顧問はVOAの取材に対し、「現在の露朝関係には核問題をめぐる論争がほとんど存在しない」と語り、北朝鮮にとって理想的な関係に近づいているとの認識を示した。

一方で中国との関係は、改善基調にあるとはいえ、ロシアほどの密着には至っていない。中国は依然として国際的評価や対米関係を意識しており、北朝鮮の核保有を事実上容認するロシア型の接近には慎重だ。米専門家の間では、「朝中関係は管理と影響力維持の関係、朝露関係は利害が一致した準同盟関係」という見方が支配的だという。

（参考記事：習近平を”公開侮辱”した北朝鮮「やっぱり中国が大事」と姿勢転換）

VOA報道がさらに注目したのは、露朝の軍事技術協力の中身である。ロシア製ロケットエンジン供与説を裏付ける公開証拠は確認されていないものの、米専門家が本当に警戒するのは、核弾頭の軽量化、大気圏再突入技術、多弾頭化（MIRV）といった、北朝鮮の核戦力を質的に飛躍させる分野への支援だ。宇宙技術協力や「平和的原子力協力」も、その延長線上で見られている。

VOAが伝えた一連の分析が示すのは、朝中露が一枚岩になるという単純な図式ではない。むしろ、北京とモスクワの間を巧みに渡り歩きながら、自国の戦略空間を広げていく金正恩政権の現実主義だ。かつて大国の庇護を受ける側だった北朝鮮は今や、大国間の力学そのものを利用する側へと変貌しつつある――VOAの24日付報道は、そんな平壌の姿を映し出していると言えるかもしれない。