◇プロ野球セ・リーグ 巨人7-2DeNA（4月25日、横浜スタジアム）

3回までに7点という大量リードをもらいながら、その3回までに4つのフォアボールなどで2失点とした巨人の先発、マタ投手。その後、又木鉄平投手に交代となりました。チームは勝利し、黒星はつきませんでしたが、来日初勝利は再びお預け。悔しい結果となりました。

「チームが勝ったのはよかったですが、個人的なところでは当然悔しいですし、全くポジティブな要素はなかったと思っていますので、まだまだ練習しなきゃいけないなと思います」

マウンドが合わなかったのか、と聞かれると、「マウンドだとか、それ以外にも特に悪かったというのはなかった。言い訳するつもりは全くない」と一言。「自分が投げたいボールを投げられなかったということに尽きると思うので、フォームとか、自分のことをしっかり見つめ直して修正したいと思います」と締めくくりました。

杉内俊哉投手チーフコーチは「意識しちゃったのかな、よくあるんですよね。点を取ってもらったら、勝たないといけないという気持ちがね、攻める気持ちから、守る気持ちになっちゃうとかね、そうなったのかなと僕は思いたい」とマタ投手をかばう言葉を口にすると、「僕も経験があります。守りに入ると1個のアウトを焦る。早く1個のアウトが欲しい欲しいとなっちゃう。投げ急いだわけでもないんでしょうけど、ちょっとしたズレが出たのかなと思います」と続けました。

マタ投手については26日に球場で一度話し合って、今後の方針を決めるということです。