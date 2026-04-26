自慢の「お飾り妻」は、夫がの財が尽きた途端に、一度も振り返らず実家へ帰っていきました。自分とともに妻も老い、穏やかな余生を歩めると信じ込んでいたのは、夫のフミオさん（仮名）だけ。お金でしか繋がれなかった夫婦の、悲しい終着駅を追います。

「最後の虚栄」が崩れた、高級寿司店での夜

かつて大手メーカーで何十人もの部下を束ね、「部長」と畏怖されたフミオさん（69歳）はいま、異臭の漂うリビングで立ち尽くしています。足元には、数ヵ月分はあろうかという宅配弁当の空き殻と、中身の干からびたペットボトルが散乱しています。

2,700万円あった退職金が底をつき、銀行残高が数万円になったことを打ち明けた翌日のこと。

真実を打ち明けた夜、アヤコさんは取り乱すことも、フミオさんを責めることもしませんでした。ただ、「そう。お疲れさまでした」とだけ言い、翌朝には実家の兄が運転する高級外車がマンションの前に横付けされました。

「お金がなくなったら、本当に行っちゃうなんて……。長年の情とか、思い出とか、そんなものは最初からなかったのか」

フミオさんの問いかけに、アヤコさんは一度も振り返ることなく車に乗り込みました。彼女にとっては生活水準を下げるという選択肢が、人生の選択肢に最初から存在しなかったのです。

実は、フミオさんは残高が数万円になるまで、アヤコさんに本当の家計状況をひた隠しにしてきました。打ち明ける直前の週末も、不安を打ち消すように彼女を馴染みの高級寿司店へ連れていきました。

しかし、会計時に差し出したクレジットカードは、決済エラーで戻ってきます。「お客様、こちらのカードはご使用ができず……」店員の言葉に血の気が引くフミオさんの横で、アヤコさんは怪訝そうな、それでいてすべてを悟ったような冷ややかな視線を送っていました。結局、アヤコさんが「恥ずかしいわね」と自分の財布から支払ったその夜、フミオさんはようやく真実を告げる覚悟を決めたのです。

「甘やかす夫」と「お飾り妻」の、歪なバランス

フミオさんとアヤコさんの結婚生活は、ある種の「暗黙の了解」の上に成り立っていました。地主の娘として裕福な家庭で育ったアヤコさんは、苦労を知らない華やかさがありました。フミオさんはそんな彼女を「自慢の妻」として、ブランド品を買い与え、望むままの贅沢をさせることで自分の男としての器量を示してきたのです。

アヤコさんは「経済力があるから、あなたを選んだ」ということを隠そうともせず、フミオさんもまた「金を出すから、若くて綺麗な妻がそばにいる」という関係性を、どこか心地よく受け入れていました。

しかし、定年後の生活は想像以上に過酷でした。現役時代の金銭感覚を捨てられず、アヤコさんの機嫌を損ねたくない一心で、フミオさんは退職金を切り崩し続けました。

「自分も老いたが、同じように妻も老いた。これだけ長年連れ添い、甘やかして大切にしてきたのだから、老後もこのまま穏やかに寄り添い合えるだろう」

そんなフミオさんの期待は、あまりにも身勝手な独りよがりでした。アヤコさんにとって、生活水準を維持できない夫の元に留まる理由は、一欠片も残っていなかったのです。

ゴミに埋もれた部屋で響く、虚しい独白

アヤコさんが去ってから半年。実家が地主で資産のある彼女は、いまごろ何不自由ない暮らしに戻っているはずです。一方で、家事のすべてを任せきりだったフミオさんの部屋は、瞬く間に「ゴミ屋敷」と化しました。

「ゴミの捨て方すら、実はよくわかっていなかったんだ」

妻は社交的で、ご近所さんとの関係も良好でした。家事は苦手でしたが、妻の実家の援助によりお手伝いさんが出入りしていたため、フミオさんが働いているあいだは学生時代の友人たちとランチに旅行に習い事に、毎日を忙しく過ごしていました。フミオさんは、仕事では完璧主義でしたが、家庭や地域での人間関係を築く努力を一切してきませんでした。元部下たちとの繋がりも、肩書きがなくなった瞬間に途絶えました。

フミオさんが「過去の栄光」にいまもしがみついています。部屋に転がっているのは、現役時代の社内報や、部下から贈られた退職祝いの寄せ書き。アヤコさんが去り、自分を「部長」と呼ぶ人がいなくなったいま、彼はこれらの紙屑にしがみつくことでしか、自分の存在を証明できなくなっています。

高所得世帯の「老後資産の枯渇」

フミオさんのような、現役時代に高所得だった層ほど陥りやすい「見えない貧困」が、統計からも浮き彫りになっています。

2019年（令和元年）に公表された金融庁の金融審議会 市場制度ワーキング・グループ報告書『高齢社会における資産形成・管理』では、リタイア後の資産寿命を縮める大きな要因として、「ラチェット効果（消費の慣性）」というリスクが指摘されています。これは、一度上がった生活水準を下げることは極めて困難であり、現役時代の消費習慣を退職後も引きずってしまう現象を指します。

また、同ワーキング・グループの審議において日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会）が提示したシミュレーション結果によれば、現役時代の支出の9割以上を維持して生活を続けた場合、支出を7割程度に抑えた世帯と比較して、資産寿命が5年から10年も早く尽きてしまうとのデータがあります。フミオさんのように「妻を繋ぎ止めるための支出」を続けた場合、その速度は致命的なものとなるでしょう。

加えて、内閣府「令和7年版 高齢社会白書（2025年公表データ）」の分析では、独居高齢男性における「セルフネグレクト（自己放任）」が、社会的孤立と密接に関係していることが指摘されています。特に、配偶者との離別や経済的困窮を機に、生活環境が急速に悪化するケースが増加しています。

総務省「家計調査（2024年平均）」によると、高齢単身無職世帯の支出は約15万7,000円。フミオさんの年金は23万円と、一見十分にみえますが、それは「生活が整っていること」が前提です。ゴミ出しもできず、外食頼みの生活を続けていれば、23万円という数字は容易にマイナスへと転じます。

お金と肩書でしか繋がれなかった男の終着点

フミオさんは、アヤコさんを「お飾り」のように扱い、彼女自身ではなく、彼女の生活を支える自分の財布を信じていました。一方のアヤコさんもまた、結果だけみると、フミオさんの人間性ではなく、彼が提供する「環境」を愛していたに過ぎないようです。

お金が尽きたとき、そこに残ったのは、ゴミに埋もれた広い部屋と、かつて部下からも家族からも慕われていなかったという、あまりに残酷な真実でした。

かつて「部長」と呼ばれたフミオさんはいま、自分が築き上げてきたはずの18年間の結婚生活が、過去のものとなったことを、痛いほどの静寂のなかで噛み締めています。