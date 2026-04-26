「髪の毛切っちゃったし」川栄李奈、透明感際立つ新ヘアスタイルで韓国を満喫する姿に反響！
「髪の毛切っちゃったし」川栄李奈、透明感際立つ新ヘアスタイルで韓国を満喫する姿に反響！
俳優の川栄李奈さんは4月25日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルでのプライベートショットを披露しました。
【写真】川栄李奈、新ヘアスタイルを披露！
「また来ちゃった 髪の毛切っちゃったし」川栄さんは「また来ちゃった 髪の毛切っちゃったし」とつづり、5枚の写真を投稿。肩につかないぐらいの長さにカットした新ヘアスタイルで、韓国旅行を楽しむ姿やAKB48の元メンバー・高橋朱里さんとのツーショットなどを披露しています。
この投稿には、記事執筆時点の26日現在で3万5000件を超える「いいね！」が寄せられています。
舞台『千と千尋の神隠し』の韓国公演に出演川栄さんは、1月から3月にかけて上演された舞台『千と千尋の神隠し』の韓国公演に千尋役で出演。3月23日の自身のInstagramの投稿では、無事に最終公演を終えたことを報告し、舞台の会場となった芸術の殿堂 オペラハウスでのオフショットを披露しています。長く滞在していた韓国に「またすぐ戻ってくる」とつづっていた川栄さん。今回はプライベートでの韓国を満喫できているようです。(文:福島 ゆき)
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