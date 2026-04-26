「彼は傑出していた」３か月ぶり得点→圧巻２G１A！日本代表FWの復調に74歳指揮官が大喜び！MOM？「マン・オブ・３マッチだ！」
絶好調の前田大然をマーティン・オニール監督が激賞した。クラブ公式サイトや英公共放送『BBC』が発言を伝えている。
現地４月25日に開催されたスコットランドリーグ第34節で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックは、フォルカークとホームで対戦。３−１で快勝した。
厳しい立場にある旗手はこの日も出番なしに終わった一方、前田はCFで先発。２ゴール１アシストで全得点に絡む、圧巻の活躍を見せた。
まずは30分、ハーフウェイライン付近でボールをかっさらってのミドルシュートで、“１人カウンター”を完結すれば、44分に再び絶妙なプレスでマイボールにし、キーラン・ティアニーの追加点をアシスト。そして仕上げは83分、右サイドからのグラウンダーのクロスを冷静に流し込み、勝利を大きく手繰り寄せた。
28歳の日本代表FWは、３か月ぶりに得点した前回の試合に続いてのゴールで、今季の得点数を11（リーグ戦では９）に伸ばした。
オニール監督は試合後、「マエダは素晴らしかった。彼は確実に調子を取り戻している。今のチームにとって絶好のタイミングだ。今日の彼は傑出していた」と熱く語った。
74歳のベテラン指揮官はさらに、１人でチャンスを生み出して決め切る個の能力を絶賛。「マエダのパフォーマンスは個人として素晴らしいものだったと思う。何もないところからゴールを奪ってくれた。先週もそうだったようにね。マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたわけだけど、まるでマン・オブ・３マッチ（３試合分の活躍）だったよ！」と伝えた。
リーグ５連覇が懸かるセルティックは、１試合消化の少ない首位ハーツと勝点70で並んだ。そのライバルとは５月16日の最終節で相まみえるなか、エースの復調は極めてポジティブだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻の２G１A！「何もない」ところから生み出す前田大然が半端ない！
現地４月25日に開催されたスコットランドリーグ第34節で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックは、フォルカークとホームで対戦。３−１で快勝した。
厳しい立場にある旗手はこの日も出番なしに終わった一方、前田はCFで先発。２ゴール１アシストで全得点に絡む、圧巻の活躍を見せた。
28歳の日本代表FWは、３か月ぶりに得点した前回の試合に続いてのゴールで、今季の得点数を11（リーグ戦では９）に伸ばした。
オニール監督は試合後、「マエダは素晴らしかった。彼は確実に調子を取り戻している。今のチームにとって絶好のタイミングだ。今日の彼は傑出していた」と熱く語った。
74歳のベテラン指揮官はさらに、１人でチャンスを生み出して決め切る個の能力を絶賛。「マエダのパフォーマンスは個人として素晴らしいものだったと思う。何もないところからゴールを奪ってくれた。先週もそうだったようにね。マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたわけだけど、まるでマン・オブ・３マッチ（３試合分の活躍）だったよ！」と伝えた。
リーグ５連覇が懸かるセルティックは、１試合消化の少ない首位ハーツと勝点70で並んだ。そのライバルとは５月16日の最終節で相まみえるなか、エースの復調は極めてポジティブだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻の２G１A！「何もない」ところから生み出す前田大然が半端ない！